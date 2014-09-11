博客：苏格兰闹独立 为什么值得全球关注？

2014年9月10日，英国内阁办公室大楼上飘扬的英国国旗和苏格兰旗帜。 REUTERS/Suzanne Plunkett

记者 Mike Peacock

在距离苏格兰独立公投仅有九天之际，一份民意调查显示独立派占有微弱优势，这足以让全球及投资者对9月18日的投票密切关注。这次投票攸关530万苏格兰人是否要脱离英国。

外国政府和金融市场一直都觉得，苏格兰人会认为从英国独立风险太高，但独立派支持率的增加则打破了这种自满想法。这种情形在另一份调查中也得到印证，调查显示两个阵营的支持率难分上下。

失去苏格兰可能会削弱英国的实力，打击自信心，使这个国家更加内向，并增添它在欧洲未来前景的疑虑。

**英国退出欧盟**

各方对于苏格兰独立后能否加入欧盟花费了不少精力进行讨论。欧盟执委会周一表示，坚持苏格兰必须先退出欧盟，然后重新申请成员身份的立场。

更能说明问题的是，苏格兰缺席了关于英国是否应该留在欧盟的讨论。英国首相卡梅伦承诺，如果明年连任首相，这个问题将由选民投票决定。

整体而言，苏格兰人比其他地区的英国人更倾向于留在欧盟，如果苏格兰2016年脱离英国，他们在英国2017年关于欧盟身份进行的公投中就没有发言权。

苏格兰独立的话，英格兰、威尔士和北爱尔兰投票脱离欧盟的机率更大。英国4,500万选民中，苏格兰仅占约400万，但由于两种观点势均力敌，这种变化有可能影响力量对比。

美国总统奥巴马6月表示，英国维持统一会更加繁荣强大；美国政府也充分表明，希望英国留在欧盟。

苏格兰民族党(SNP)党魁萨蒙德称，卡梅伦许诺将就是否留在欧盟举行公投，是苏格兰留在欧盟的最大威胁。

**政治不稳定性**

苏格兰独立也将影响英国余下政治力量的制衡。

苏格兰在国会的席位中，工党占41个，保守党只有一席。工党若失去这些席位，获得执政权的前景就更加渺茫。

“在英国，这意味着终结了工党获得执政权的可能，”英国前欧洲事务部部长、工党党员麦克希恩(Denis MacShane)本周在Globalist网站上写道。

不管9月18日公投结果如何，苏格兰都将参与明年的大选，这又带来了另一个不确定性。如果工党获胜，当苏格兰议员离开时，工党政府可能将失去在国会的多数席位，执政不到一年就倒台。

这又绕回了欧盟成员国地位的问题，因为保守党承诺进行公投，但工党没有。

而讽刺的是保守党一直最支持统一，苏格兰独立会让很多保守党人骇然，即便这会使他们的党派在余下的政治力量中，获得长久的选举优势。

**卡梅伦的首相大位**

若是失去苏格兰，卡梅伦可能面临下台的压力。其所属的政党全称为保守与统一党。

雪上加霜的是，10月将举行的议会期中选举，可能会让反欧盟的英国独立党拿到一席。

卡梅伦若是真的下台(他表示将不会辞职)，其党内许多的欧洲怀疑论者，以及那些担心独立党抢走席次的人士，可能会大声疾呼由更明确反欧盟的领袖接任首相一职。

如果新的保守党领袖不打一场留在欧盟的保卫战，那么英国退出欧盟的可能性将升高。

**宪法问题**

即使苏格兰投票留在英国，宪法问题已无法回头了，苏格兰若留下势必会得到更多的自治权。威尔斯几乎也一定会要求更多的自主权。

而迄今局限于右翼团体的英格兰民族主义，可能壮大声势，要求全面调整英国的宪法构成。

**投资者面临的不确定性**

对投资者来说，有很多未知数要考虑。

苏格兰会承担英国的多少债务？苏格兰还会继续使用英镑吗？苏格兰将分得多少北海的石油收入？外界对这一项的估测分歧很大。苏格兰会实行不同的财政政策吗？苏格兰可以加入欧盟吗？

过去一周，英镑兑美元下跌逾3%，因民调显示，赞成和反对独立的阵营支持率差距大幅度收窄。

苏格兰民族党想保留英镑，但却遭到伦敦所有主要政党的反对，从而可能带来18个月的不确定性。若苏格兰独立，将在这段时间里与英国磋商分手细节。

有一点是肯定的，那就是与苏格兰分手后，英国将无法保住全球第六大经济体的地位。

甚至可能还有更长远的问题，比如英国是否应继续保有联合国安理会的席位，以及在全球主要新兴经济体力量相对增强之际，英国还能否留在七国集团(G7)里。

英国经济是欧洲最大的外商直接投资目的地。如果没有苏格兰，外商投资将出现下降，而英国经常帐赤字可能会上升到令投资者不安的水平。

英国财政部曾表示，无论苏格兰是否决定独立，英国都会偿还全部现有政府债务。此举是为了防止债券市场大幅波动。

但萨蒙德称，苏格兰独立后，如果被禁止使用英镑，就无需承担英国债务。这可能会使苏格兰在债券市场受到排斥。

评级机构穆迪曾表示，苏格兰独立后有望获得投资级信用评级，但会面临比英国其他地区更高的借贷成本。如果分手细节的磋商进展不顺，其评级将会更低。

惠誉则称，若苏格兰独立，英国将需要更长时间才能重获AAA信用评级。

**货币政策**

英国央行的表态目前只止于，已经对万一苏格兰公投支持独立的情况作好应急计划。

但考虑到下周公投之后的不确定性，投资者已开始推后对英国央行升息时间的预期。

英镑银行间隔夜平均拆息(SONIA)显示，市场已经把英国加息时间的预期推迟至七个月后，上周的预期为六个月后。

“苏格兰若独立，在经济不确定性、金融动荡和财政风险皆加剧的影响下，英国央行极可能会推迟加息，并收紧银行业监管，以管理联盟分裂的系统风险，”G+ Economics的分析师Lena Komileva称。

**企业用脚投票？**

尽管排斥公开表态，但如果苏格兰独立，许多苏格兰的大型金融企业可能会选择离开。

苏格兰皇家银行(RBS.L)6月表示，正考虑若苏格兰独立的可能选择，并称公投已带来很大的不确定性。

银行业消息人士向路透称，如果苏格兰独立，莱斯银行集团(LLOY.L)将考虑把注册地设在伦敦，而非爱丁堡。

此外，也可能出现一种更脱序的出走潮。“倘若苏格兰人民投票支持‘独立’，将有银行存款突然移出苏格兰的巨大风险，”瑞银在报告中称。

英国标准人寿保险公司(SL.L)已警告，可能会将一些业务迁出苏格兰，石油巨头皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和BP(BP.L)也都表示，希望苏格兰留在英国。

**国防**

英国在位于苏格兰的法斯兰(Faslane)海军基地部署着四艘搭载三叉戟(Trident)导弹的核潜艇。如果取得独立，苏格兰民族党希望英国将核武器尽快撤出苏格兰。

英国前国防部长今年稍早对这种举动提出警告，称此举可能花费数十亿英镑，让数千人失业，并在国际上引发不满情绪。

在与俄罗斯的关系高度紧张之际，北约其他成员国将对此非常关切，尽管撤走该海军基地可能需要数年时间。

有些人认为，若公投结果是苏格兰独立，那么这些核潜艇的未来将是苏格兰在之后18个月里协商如何退出英国时的主要谈判砝码。

**西班牙和比利时的分离主义者**

欧洲正密切关注此事进展，尤其是西班牙。

西班牙政府已经拒绝该国加泰罗尼亚地区(Catalonia)11月举行独立公投。但该地区誓言要推进不具约束力的公投。

泰罗尼亚地区政府总督Artur Mas表示，如果不能公投，那么他将举行选举。

若苏格兰独立，泰罗尼亚人和一些巴斯克人、以及比利时的潜在佛兰德民族主义者将受到鼓舞。这可能也是欧盟官员告诉苏格兰人，独立后将很难加入欧盟的原因。新入盟者需要现有成员国一致投票同意，才能加入欧盟。

**北爱尔兰**

苏格兰若独立，北爱尔兰也会不稳。

尽管1998年的和平协议结束了为期数十年的宗派暴力活动，但北爱尔兰内部的歧见仍然很深，新教徒(联合派)基本希望留在英国，而天主教徒(民族派)则倾向于加入爱尔兰。