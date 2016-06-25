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时事要闻 | 2016年 6月 25日 星期六 08:50 BJT

苏格兰首席部长称苏格兰在讨论进行第二次独立公投的选项

路透6月24日 - 苏格兰首席部长斯特金周五表示，苏格兰很有可能举行第二次独立公投，并表示苏格兰将采取必要措施确保自身在欧盟的位置。此前英国公投决定退出欧盟。(完)

(编译 王洋; 审校 郑茵)

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