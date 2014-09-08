《焦点》民调显示苏格兰可能脱英独立，英国股汇债齐下挫

**统一党**

统一党的运动还受到许多党内人士的批评，他们称该党自满、态度负面，意见不合。

“目前为止，此项运动表现狭隘且负面，”来自工党的前苏格兰首席大臣Henry McLeish称。“该党还一直都很傲慢，缺少感情、热情和灵魂，因此在像苏格兰这样一个讲究有情有义的地方，这是个重大缺陷。”

苏格兰独立的支持率骤升，可能惊动统一党人，从而促使更多人参与投票。上次显示民意支持独立的调查是苏格兰民族党2013年8月委托Panelbase进行的，当时结果为，苏格兰独立的支持率为44%，反对率为43%，尚未作出决定的比率为13%。

接近卡梅伦的人士表示，卡梅伦不想成为历史上因为苏格兰独立而下台的首相。但他承认，他的背景和中右翼政治立场说明他并不是能赢得苏格兰人支持的最佳人选。苏格兰人的政治立场通常较英格兰人更为偏左。