英国政治：三党领袖承诺给予苏格兰高额资金支持，尽全力维持统一

路透爱丁堡9月16日 - 英国周二承诺保证给予苏格兰高额国家资金支持，以及医疗支出方面的自主权，这是在周四的公投之前为支持统一做出的最后努力。

民意调查显示，苏格兰公投中的两派输赢难料，苏格兰民族党党魁萨蒙德一直在以福利支出和英国国家医疗体系的前景做文章。

在英国前首相布朗撮合的协议中，英国三大政党的领导人同意，将保持给予苏格兰更高公共支出的方案。

“人们希望看到改变，”在苏格兰Daily Record报发表的协议称。这份协议由英国首相卡梅伦、工党领袖Ed Miliband和自由民主党党魁克莱格(Nick Clegg)签署。

“支持统一比分裂能促使产生更快、更安全和更好的变革，”该协议称。(完)