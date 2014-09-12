IMF称苏格兰若独立 短期可能引发市场负面反应

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透华盛顿9月11日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，如果苏格兰下周独立公投决定脱离英国，短期而言可能引发市场负面反应，因苏格兰未来经济政策存不确定性。
IMF发言人莫瑞(Bill Murray)对记者表示：“主要的短期效应也许是，苏格兰可能向新的、不同的货币、金融和财政框架过渡时存在不确定性。”
“较长期效应将取决于过渡期所作出的各项决定。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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