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国际财经 | 2014年 9月 12日 星期五 10:26 BJT

IMF称苏格兰若独立 短期可能引发市场负面反应

路透华盛顿9月11日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，如果苏格兰下周独立公投决定脱离英国，短期而言可能引发市场负面反应，因苏格兰未来经济政策存不确定性。

IMF发言人莫瑞(Bill Murray)对记者表示：“主要的短期效应也许是，苏格兰可能向新的、不同的货币、金融和财政框架过渡时存在不确定性。”

“较长期效应将取决于过渡期所作出的各项决定。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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