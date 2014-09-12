版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 10:39 BJT

IMF称苏格兰若独立，短期可能引发市场负面反应

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月11日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，如果苏格兰下周独立公投决定脱离英国，短期而言可能引发市场负面反应，因苏格兰未来经济政策存不确定性。

IMF发言人莫瑞(Bill Murray)对记者表示：“主要的短期效应也许是，苏格兰可能向新的、不同的货币、金融和财政框架过渡时存在不确定性。”

“较长期效应将取决于过渡期所作出的各项决定。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐