《分析》苏格兰公投临近市场波澜不惊，雷声大雨点小或虚惊一场？

部分投资者坚称，他们对于博彩公司赔率的关注程度，即使不比闹哄哄的民意调查高，至少也不会更低。尽管最近的民调显示“独立派”支持率大幅上扬，博彩公司的赔率继续显示周四之后保持统一的机率在70-80%。

博彩公司Betfair周二表示，非常确信支持保持现状者将会占据上风，已经对押注“统一”的客户支付了超过10万英镑(16.2万美元)。

资产管理机构强调，这次事件只是今年众多被忽视的政治风险之一。

对每一项政治风险都进行对冲或调整资产的成本太高而不可行，尤其是大多数风险最终都是一场虚惊。

也有可能投资者只是认为苏格兰独立可以控制，不会产生大规模或系统性动荡，即便两个新生的国家可能面临成本、不确定性和困难等问题。根据这种看法，双方磋商的细节是关键，我们看到的资产组合的小幅调整很可能暂时已经足够。

“可能有一些意识不到风险，但全球投资者会拿这次事件与近年来更突然、更具系统性的风险相比较，比如欧元解体或美国违约，”ING投资管理的多种资产投资主管Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。“只是这还没有到那个程度。”(完)