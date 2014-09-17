《分析》苏格兰公投临近市场波澜不惊，雷声大雨点小或虚惊一场？

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
部分投资者坚称，他们对于博彩公司赔率的关注程度，即使不比闹哄哄的民意调查高，至少也不会更低。尽管最近的民调显示“独立派”支持率大幅上扬，博彩公司的赔率继续显示周四之后保持统一的机率在70-80%。
博彩公司Betfair周二表示，非常确信支持保持现状者将会占据上风，已经对押注“统一”的客户支付了超过10万英镑(16.2万美元)。
资产管理机构强调，这次事件只是今年众多被忽视的政治风险之一。
对每一项政治风险都进行对冲或调整资产的成本太高而不可行，尤其是大多数风险最终都是一场虚惊。
也有可能投资者只是认为苏格兰独立可以控制，不会产生大规模或系统性动荡，即便两个新生的国家可能面临成本、不确定性和困难等问题。根据这种看法，双方磋商的细节是关键，我们看到的资产组合的小幅调整很可能暂时已经足够。
“可能有一些意识不到风险，但全球投资者会拿这次事件与近年来更突然、更具系统性的风险相比较，比如欧元解体或美国违约，”ING投资管理的多种资产投资主管Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。“只是这还没有到那个程度。”(完)
(编译 朱晓军/张涛/李春喜; 审校 田建华/艾茂林/高琦)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。