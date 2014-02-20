调查称支持独立的苏格兰人不足三成

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月20日 - 周四发布的一项调查显示，仅29%的苏格兰人计划在今年公投时投票支持独立，42%的人打算投反对票。

TNS调查显示，另外29%的苏格兰人仍未决定投支持票还是反对票。苏格兰将在今年9月18日举行全民公投，决定是否脱离英国而独立。

最新调查结果与TNS年内前两次调查结果大体一致。此次调查在1月28日至2月6日进行，调查对象为996名成年人。

“过去几天里，关于是否独立的辩论益发热烈。”TNS苏格兰业务负责人考斯特利（Tom Costley）说。

“苏格兰民众的看法在过去几个月变化不大，不知道（投什么票）的比例相对较高，而调查结果显示民众希望了解更多信息以作出决定。”他在声明中说。