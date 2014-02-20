调查称支持独立的苏格兰人不足三成

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月20日 - 周四发布的一项调查显示，仅29%的苏格兰人计划在今年公投时投票支持独立，42%的人打算投反对票。
TNS调查显示，另外29%的苏格兰人仍未决定投支持票还是反对票。苏格兰将在今年9月18日举行全民公投，决定是否脱离英国而独立。
最新调查结果与TNS年内前两次调查结果大体一致。此次调查在1月28日至2月6日进行，调查对象为996名成年人。
“过去几天里，关于是否独立的辩论益发热烈。”TNS苏格兰业务负责人考斯特利（Tom Costley）说。
“苏格兰民众的看法在过去几个月变化不大，不知道（投什么票）的比例相对较高，而调查结果显示民众希望了解更多信息以作出决定。”他在声明中说。
“近期的动向--特别是反对独立的党派就英镑未来发表的坚定声明，可能会引发更多辩论，带出更多信息，从而帮助犹豫不决的选民拿定主意。”（完）
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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