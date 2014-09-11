英国政治：苏格兰公投进入一周倒计时，英统派支持率超过苏独派--民调

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透爱丁堡9月11日 - YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。
YouGov民调显示，52%的苏格兰人支持留在英国，48%的人支持独立，调查扣除了那些尚未打定主意的选民。
YouGov总裁Peter Kellner在评论中称，“这是8月初以来反对独立的选民首次出现回升。虽然反对独立的一派重新领先，但独立阵营仍守住了大部分8月初以来取得的支持率。”
YouGov在9月9日-11日期间对1,268人进行了调查。苏格兰公投将在9月18日进行。
YouGov上次的调查显示，独立派的支持率在51%，一个月内扳回了统一阵营22%的领先优势，并领先两个点。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT