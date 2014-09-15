苏格兰独立派涌上街头示威 英国前财长达林警告独立后果

路透苏格兰格拉斯哥9月14日 - 距离苏格兰独立公投只剩下五天，成千上万的苏格兰独立支持者周日涌上苏格兰最大城市--格拉斯哥街头示威，而民调显示反对独立阵营占上风。

独立派和统一派领袖奔波于各地，以说服立场犹豫不决的选民。400万苏格兰人和苏格兰居民周四将投票决定苏格兰的未来。

苏格兰支持独立派的先锋、民族党领袖萨蒙德(Alex Salmond)表示，他相信“支持”独立派会获胜。

“我们的目标不是以一票优势获胜。如果可以，我们希望以绝对多数支持票实现独立，”他在BBC说。

英国前财长、“在一起更好”(Better Together)阵营领袖达林警告称，如果苏格兰投票赞成脱离英国，将是一个不可逆转的决定，会拖累经济陷入黯淡低迷境地。

达林称，由于英国政治领袖都承诺，若苏格兰民众投票反对独立，将给予苏格兰更大的自治权，所以苏格兰人可以两全其美。

英国女王伊丽莎白在她苏格兰住所巴尔莫拉城堡附近参加一个教堂礼拜仪式后向支持者表示，她希望苏格兰人民对未来给予非常慎重的考虑。

在格拉斯哥，独立派的蓝色标记布满了市中心的布坎南大街，一列车队鸣笛开过城区，车上人挥舞着独立横幅。街头艺人也高唱支持独立的歌曲，一支由风笛和鼓组成的乐队吸引了很多人。

格拉斯哥由于城市规模巨大，这里的投票结果将对公投起到关键作用。

数以千计的人涌向英国广播公司(BBC)总部进行示威，抗议这家国营广播机构倾向于反对独立。

萨蒙德多次指责BBC同统一派站在一起，如果苏格兰公投结果支持独立，BBC可能被分裂。BBC一位发言人表示，该公司一直秉持“完全公正的”立场。

在四项最新民调中有三项显示，支持统一派人数占优，领先2-8个百分点不等。但通过互联网进行的ICM调查则显示，拥独派领先于统一派，比例分别为54%和46%。(完)

(编译 李爽/郑茵；审校 张明钧/徐文焰)

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