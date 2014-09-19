苏格兰公投落幕：有人欢喜有人忧

焦点：欧洲央行承认欧元区复苏越发稳固 但仍坚持异常宽松政策立场
路透法兰克福4月27日 - 欧洲央行周四坚持其异常宽松的政策立场，因通胀仍未达到其目标，但明确指出，欧元区经济目前处于全球金融危机以来的最佳状态。
路透北京爱丁堡9月19日(记者 Angus MacSwan) - 随着苏格兰各区周五早晨向位于爱丁堡的统计中心上报投票结果，支持苏格兰独立的人情绪愈发低落。
投票结果显示，苏格兰仍将留在英国。随着独立运动梦破，苏格兰独立的支持者变得面色凝重，而统一派则发出了欢呼声。
58岁的苏格兰独立支持者Doug Bathgate表示：“我今晚不会去跳舞了。”
但反对苏格兰独立的活动人士Phil Wheeler表示，他很高兴是这样的结果。
政治人士提到进行民族和解的必要性，但失败的独立支持者表示，斗争还会继续。
双方均表示，将尽其所能使国会各党派兑现给予苏格兰更多自治权的承诺。
16岁的高中生Alexandra McKintosh眼含热泪：“我很恼火！英国政府对苏格兰的重视度远不如英格兰。我不信任他们。”
英国议会爱丁堡自由民主党成员Mike Crockart表示：“我们必须传达人们所要求的东西--一个更强大的苏格兰，我们今天就应该开始做起。”
反对苏格兰独立的票数从一开始就领先，苏格兰克拉克曼南郡(Clackmannanshire)首先公布投票结果。
当苏格兰城市敦提(Dundee)宣布投票结果支持独立时，独立派阵营一度信心满满，双方打成平手，然而好景不长。
尽管苏格兰最大城市格拉斯哥支持独立，但75%的投票率还是损害了其会大幅为独立派加分的预期。
一位名叫Bathgate的潜水艇领航员表示：“我们还有我们的议会。我们并未放弃独立的要求，我们将会重新组织。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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