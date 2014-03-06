壳牌敦促苏格兰不要脱离英国独立

路透伦敦3月6日 -壳牌公司(RDSa.L)成为第二家敦促苏格兰留在英国的石油巨擘。这是苏格兰独立运动遭遇的又一个新挫折。

壳牌首席执行官Ben van Beurden表示，鉴于（苏格兰）北海油气资源的重要性，9月18日的独立投票意味着能源业面临更大的不确定性。

此前，英国某些主要的金融服务公司表示，独立投票所带来的风险会危及其业务。

VanBeurden周三在伦敦的一场公司活动上表示，他珍惜英国所带来的“连续性和稳定性”，主张英国继续留在欧盟内，苏格兰依然是英国的一部分。

他说：“我们习惯于在不确定的政治和经济环境中运营。但是如果有可能，我们希望尽可能准确地知道从今往后的10年或20年的投资环境会是什么情形。”

壳牌是第二个就苏格兰独立的影响表示质疑的石油巨擘。

英国石油公司(BP)(BP.L)执行长上月发出警告，苏格兰独立可能会为BP带来不确定性。

英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group)(LLOY.L)周三表示，如果苏格兰投票获得独立，该公司将面临巨大的成本增加。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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