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货币新闻 | 2014年 9月 19日 星期五 16:44 BJT

英国评等：标普称苏格兰留在英国对评级没有影响

路透伦敦9月19日 - 信用评级机构标普周五表示，苏格兰人拒绝独立对英国的“AAA”评级没有影响，对其展望“稳定”也没有影响。

三大评级机构中唯有标普维持英国的“AAA”评级。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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