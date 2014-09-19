标题新闻：西班牙首相拉霍伊称，苏格兰公投反对独立对欧洲来说是最好的结果

《全球主要国家债券发行预告》--4月28日-5月5日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。
路透纽约4月27日 - 法国中间派总统候选人马克龙在第一轮选举中获胜令投资者松了一口气，他们将更多的资金投向了侧重国际市场投资的美国股票基金。马克龙的胜利降低了反建制派当选给市场带来冲击的可能性。