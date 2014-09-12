苏格兰公投进入一周倒计时 英统派支持率超过苏独派--民调

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透爱丁堡9月11日 - YouGov民调显示，在距离苏格兰独立公投仅一周之际，支持留在英国的选民数量有所回升，略微超过支持独立的选民。
YouGov民调显示，52%的苏格兰人支持留在英国，48%的人支持独立，调查扣除了那些尚未打定主意的选民。
YouGov总裁Peter Kellner在评论中称，“这是8月初以来反对独立的选民首次出现回升。虽然反对独立的一派重新领先，但独立阵营仍守住了大部分8月初以来取得的支持率。”
YouGov在9月9日-11日期间对1,268人进行了调查。苏格兰公投将在9月18日进行。
YouGov上次的调查显示，独立派的支持率在51%，一个月内扳回了统一阵营22%的领先优势，并领先两个点。(完)
(翻译 张荻； 审校 白云)
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