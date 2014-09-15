英国设计师薇薇安·威斯特伍德呼吁苏格兰独立

中国汇市：人民币早盘震荡反弹，法国大选投票在即部分头寸离场
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月14日 - 英国设计师薇薇安·威斯特伍德(Vivienne Westwood)周日敦促苏格兰在全民公投中选择独立。
现年73岁的威斯特伍德表示，她不相信英格兰还留存有民主，鼓励苏格兰与已“牵手”307年的英格兰分手。
威斯特伍德的政治观点与她大胆的设计一样有名。
威斯特伍德对时装秀后台的记者表示：“如果公投通过，苏格兰独立，这绝对非常棒。未来可能会很棒，苏格兰将会很重要，并将对世界产生影响。”
当天早些时候，数千名苏格兰独立支持者走上苏格兰最大城市格拉斯哥的街头，因有民调显示，对手阵营的民调支持率与其非常接近。
威斯特伍德2015春夏系列的主题就是围绕英国的民主所展开。
她说：“我们只是希望，苏格兰可以成为未来希望和发展的一个模板。在那里，我们可以有人的民主，而不是一切都以利益、商业和破坏为目的。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能小涨至每吨5,689-5,724美元区间，从4月5日高点5,944开始的五浪周期已经结束。