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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 18:13 BJT

英国设计师薇薇安·威斯特伍德呼吁苏格兰独立

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦9月14日 - 英国设计师薇薇安·威斯特伍德(Vivienne Westwood)周日敦促苏格兰在全民公投中选择独立。

现年73岁的威斯特伍德表示，她不相信英格兰还留存有民主，鼓励苏格兰与已“牵手”307年的英格兰分手。

威斯特伍德的政治观点与她大胆的设计一样有名。

威斯特伍德对时装秀后台的记者表示：“如果公投通过，苏格兰独立，这绝对非常棒。未来可能会很棒，苏格兰将会很重要，并将对世界产生影响。”

当天早些时候，数千名苏格兰独立支持者走上苏格兰最大城市格拉斯哥的街头，因有民调显示，对手阵营的民调支持率与其非常接近。

威斯特伍德2015春夏系列的主题就是围绕英国的民主所展开。

她说：“我们只是希望，苏格兰可以成为未来希望和发展的一个模板。在那里，我们可以有人的民主，而不是一切都以利益、商业和破坏为目的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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