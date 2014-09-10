《焦点》苏格兰闹独立，为什么值得全球关注？

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
**国防**
英国在位于苏格兰的法斯兰(Faslane)海军基地部署着四艘搭载三叉戟(Trident)导弹的核潜艇。如果取得独立，苏格兰民族党希望英国将核武器尽快撤出苏格兰。
英国前国防部长今年稍早对这种举动提出警告，称此举可能花费数十亿英镑，让数千人失业，并在国际上引发不满情绪。
在与俄罗斯的关系高度紧张之际，北约其他成员国将对此非常关切，尽管撤走该海军基地可能需要数年时间。
有些人认为，若公投结果是苏格兰独立，那么这些核潜艇的未来将是苏格兰在之后18个月里协商如何退出英国时的主要谈判砝码。
**西班牙和比利时的分离主义者**
欧洲正密切关注此事进展，尤其是西班牙。
西班牙政府已经拒绝该国加泰罗尼亚地区(Catalonia)11月举行独立公投。但该地区誓言要推进不具约束力的公投。
泰罗尼亚地区政府总督Artur Mas表示，如果不能公投，那么他将举行选举。
若苏格兰独立，泰罗尼亚人和一些巴斯克人、以及比利时的潜在佛兰德民族主义者将受到鼓舞。这可能也是欧盟官员告诉苏格兰人，独立后将很难加入欧盟的原因。新入盟者需要现有成员国一致投票同意，才能加入欧盟。
**北爱尔兰**
苏格兰若独立，北爱尔兰也会不稳。
尽管1998年的和平协议结束了为期数十年的宗派暴力活动，但北爱尔兰内部的歧见仍然很深，新教徒(联合派)基本希望留在英国，而天主教徒(民族派)则倾向于加入爱尔兰。
联合派与苏格兰的关系非常密切。而如果苏格兰公投选择独立，北爱尔兰的民族派将抓住机会更有力地表达他们的主张。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫/戴素萍/王颖/许娜/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍/朱晓军/徐文焰/张荻)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。