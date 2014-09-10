《焦点》苏格兰闹独立，为什么值得全球关注？

**国防**

英国在位于苏格兰的法斯兰(Faslane)海军基地部署着四艘搭载三叉戟(Trident)导弹的核潜艇。如果取得独立，苏格兰民族党希望英国将核武器尽快撤出苏格兰。

英国前国防部长今年稍早对这种举动提出警告，称此举可能花费数十亿英镑，让数千人失业，并在国际上引发不满情绪。

在与俄罗斯的关系高度紧张之际，北约其他成员国将对此非常关切，尽管撤走该海军基地可能需要数年时间。

有些人认为，若公投结果是苏格兰独立，那么这些核潜艇的未来将是苏格兰在之后18个月里协商如何退出英国时的主要谈判砝码。

**西班牙和比利时的分离主义者**

欧洲正密切关注此事进展，尤其是西班牙。

西班牙政府已经拒绝该国加泰罗尼亚地区(Catalonia)11月举行独立公投。但该地区誓言要推进不具约束力的公投。

泰罗尼亚地区政府总督Artur Mas表示，如果不能公投，那么他将举行选举。

若苏格兰独立，泰罗尼亚人和一些巴斯克人、以及比利时的潜在佛兰德民族主义者将受到鼓舞。这可能也是欧盟官员告诉苏格兰人，独立后将很难加入欧盟的原因。新入盟者需要现有成员国一致投票同意，才能加入欧盟。

**北爱尔兰**

苏格兰若独立，北爱尔兰也会不稳。

尽管1998年的和平协议结束了为期数十年的宗派暴力活动，但北爱尔兰内部的歧见仍然很深，新教徒(联合派)基本希望留在英国，而天主教徒(民族派)则倾向于加入爱尔兰。

联合派与苏格兰的关系非常密切。而如果苏格兰公投选择独立，北爱尔兰的民族派将抓住机会更有力地表达他们的主张。(完)