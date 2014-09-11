若苏格兰独立 莱斯银行和苏皇将把总部迁往英格兰

路透伦敦9月11日 - 若苏格兰投票决定脱离英国，则总部位于苏格兰的莱斯银行集团(LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)将把总部迁往英格兰。

莱斯银行集团周三表示，针对苏格兰独立制定的紧急计划包括在英格兰设立“新的原则上的法律实体。”英国政府持有该银行四分之一股份。

另外政府和银行业消息人士称，若苏格兰独立，苏格兰皇家银行也将把总部迁往伦敦。苏皇由政府持股81%。

两家银行此前发出警讯称，苏格兰独立将给他们业务带来严重的风险，影响融资、税赋和合规成本。这两家银行的注册地都在爱丁堡。

莱斯银行表示，有越来越多的客户问询银行在下周四公投后的计划，银行已经做出了回复。

评等机构标准普尔已经警告称，若有一场新的金融危机来临，独立的苏格兰将无法可靠地支撑自身的银行业。苏格兰境内的三家大银行，包括澳洲国民银行旗下的Clydesdale，他们持有的资产总规模就接近于苏格兰经济产出的12倍半。

公投之后，银行业者将拥有至少18个月的时间来采取任何他们认为必要的行动。若公投支持独立，那么苏格兰将在这18个月里商讨退出英国的具体条件和步骤。

“如果公投结果是赞同独立，那么从公投结束到真正实现独立还有一段时间，我们认为这段时间足够采取必要行动了。”莱斯银行表示。（完）

(编译 田建华/高琦 审校 孙茉莉/张明钧)

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