分析：苏格兰公投临近市场波澜不惊 雷声大雨点小或虚惊一场？

苏格兰爱丁堡一家糕点店中缀有英国国旗和苏格兰旗帜装饰的点心，摄于2014年9月17日。 REUTERS/Russell Cheyne

路透伦敦9月17日 - 对于苏格兰独立公投，投资者最大的疑问不是它是否有理有据，而是为何它经年累月才得以实现，而且仍然如此无足轻重。

即便现在，民调显示周四会投票赞成与反对独立的选民基本打成平手，然而市场最多也只是温和波动--尤其是排除国内利率预期和全球经济动态的情况下，这样的幅度实在不大。

面临可能世界第六大经济体--英国分离乱局的前景，市场却还相对平静，这点让人瞠目结舌。不知道人们是在淡定地计算结果和风险，还是陷入了令人担忧的冷漠或甚至迷惑。

虽然围绕独立公投有很多市场恐慌的消息--大多是支持统一者在鼓吹，但即便在仲夏创高点后近期回落，英镑贸易加权指数今年迄今仍然上涨了2%。

英国大盘股今年仍处于上涨水平，年度表现基本接近德国的DAX指数，过去六周还跑赢了意大利米兰股市。以苏格兰为大本营的股票过去一年的确表现不佳，但也只差了2%，最近这一差距还收窄了。

投资者持有英国公债的收益率(殖利率)实际上下滑，因英国政府保证无论投票结果如何都会偿还所有已发行债务。10年期英债收益率今年下挫0.5个百分点，尽管市场一直猜测英国央行接近于提高指标利率。

焦虑迹象和匆忙避险主要出现在外汇选择权市场。民调结果向独立公投获得通过的方向变化，英镑兑美元一周隐含波动率跳升至四年高位。

虽然波动率高达17%，但交易商表示，这仍然仅预示英镑可能在未来一周从当前的1.62美元下降0.04美元左右。而且，三个月波动率仅暗示英镑/美元将只会下跌0.06美元，这是今年迄今最高点至最低点波幅的一半。

**风平浪静与可怕后果**

这种表面上的平静，显得有些奇怪。一些国际投资银行都发出了可怕的警告，认为如果苏格兰脱离联盟，将造成重大冲击，并给苏格兰和英国带来高额成本。

由于伦敦反对民族主义者建立货币联盟的计划，许多人对英镑的命运发出警告。其他担忧包括：存款会逃离苏格兰的银行；贸易收支拖累；借款成本可能上升，苏格兰在开始独立的前几年可能严厉控制支出。

无人确切知道随后的谈判将如何在双方之间分割石油收入和偿债责任，所以各方的预测相差悬殊。有些人担心，如果苏格兰拿走北海收入的大部分，导致英国经常账赤字巨增，则英镑可能重挫。

就在上周，德意志银行首席经济学家David Folkerts-Landau告诉客户，苏格兰的独立将是个错误，类似于那些引发经济大衰退的行差踏错之举。

“我们认为金融市场，特别是期限较长的外汇期权市场，严重低估了‘独立’的风险，以及由此产生的成本和不确定性，”该行分析师暨报告的作者之一Oliver Harvey告诉路透。

高盛分析师Kevin Daly推测，如果苏格兰人意外投票支持独立，对于新独立的苏格兰和剩余的英国可能产生“严重负面”影响。

法国兴业银行长期看空的分析师Albert Edwards警告，可能发生一场严重的英镑危机，英国和欧盟可能出现与1991年苏联类似的解体。

他的警告涉及方方面面，从付款缺口扩大，到脱离欧盟的可能性增加。Edwards说：“如果投资者因为预期苏格兰独立而卖出英镑，那么英国剩余部分的经济现实将会使英镑马上跌入深渊。”

如果这些分析师的判断准确，为什么投资者没有更重和更快地抛售资产？今年多数时间的民意调查都是统一派领先10-15个百分点，这使得独立的可能性非常小，成为不了尾部风险，两周内的两次民调显示独立派领先也大可不必在意。

部分投资者坚称，他们对于博彩公司赔率的关注程度，即使不比闹哄哄的民意调查高，至少也不会更低。尽管最近的民调显示“独立派”支持率大幅上扬，博彩公司的赔率继续显示周四之后保持统一的机率在70-80%。

博彩公司Betfair周二表示，非常确信支持保持现状者将会占据上风，已经对押注“统一”的客户支付了超过10万英镑(16.2万美元)。

资产管理机构强调，这次事件只是今年众多被忽视的政治风险之一。

对每一项政治风险都进行对冲或调整资产的成本太高而不可行，尤其是大多数风险最终都是一场虚惊。

也有可能投资者只是认为苏格兰独立可以控制，不会产生大规模或系统性动荡，即便两个新生的国家可能面临成本、不确定性和困难等问题。根据这种看法，双方磋商的细节是关键，我们看到的资产组合的小幅调整很可能暂时已经足够。

“可能有一些意识不到风险，但全球投资者会拿这次事件与近年来更突然、更具系统性的风险相比较，比如欧元解体或美国违约，”ING投资管理的多种资产投资主管Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。“只是这还没有到那个程度。”(完)

(编译 朱晓军/张涛/李春喜; 审校 田建华/艾茂林/高琦)

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