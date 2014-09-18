焦点：苏格兰公投结果出炉前 英国交易商绷紧神经备战

苏格兰格拉斯哥乔治广场上，支持苏格兰独立的集会人群挥舞着苏格兰旗帜，摄于2014年9月17日。 REUTERS/Paul Hackett

路透伦敦9月17日 - 伦敦各个交易室准备加长工作时间及增派人手，以因应苏格兰独立公投，因预期周五一大早公投结果出炉后交易活动将大增。

苏格兰是否将结束与英格兰超过300年的结盟关系，投票结果令人屏息以待。周三公布的三项民意调查结果显示，维持统一的支持率略为领先，但许多选民还没有拿定主意。

最终的结果料将在周五0300-0700GMT出炉，那时伦敦股市和债市还没有开盘，而汇市交易则是集中在亚洲市场，意味着部分交易员将得彻夜留守，不然就得提早进办公室。

“我们正在为周四晚间及周五清晨做准备，增加了五成人力。预料到了午餐时刻市况就会平静下来。”ETX Capital首席外汇交易员Richard Wiltshire说，他已有25年的资历。

许多拥有全球业务的大型银行业者表示，他们将倚赖其他地区的交易商来处理清晨时段的各种市场反应，但部分业者也在伦敦积极备战。

瑞士信贷的英镑交易员将在伦敦办公室过夜。

“正常情况下，他们会交给美国的同事处理，然后亚洲接手，不过我们会让这些交易员整夜待命，”瑞士信贷的发言人Adam Bradberry表示。

“重点是要能有效服务客户...以及管理我们的仓位。”

伦敦的汇丰控股也延长办公时间。

“我们计画在周四晚间安排夜班，周五早晨安排早班，”外汇与大宗商品机构销售主管Claude Goulet表示，“依据标准，我们与其他中心有24小时的覆盖范围服务客户，但这次市场活动可能增加，或许需要额外支援。”

如果苏格兰独立将使用哪种货币，一直是争论焦点，这个不确定性，加上其他议题，已经推动英镑兑美元GBP=本月下跌2.5%。如果苏格兰公投结果为独立，英镑料进一步贬值。

人在伦敦的纽约梅隆银行市场策略主管Simon Derrick会在周四清晨五点前起床，飞到欧洲进行当日行程，结束后飞回伦敦睡个几个小时，然后在电脑屏幕前随着公投结果逐步揭晓，给予客户建议。

英国央行总裁卡尼9月17日在澳洲主持一项金融稳定委员会会议后，也将于在9月18日晚间飞回英国。

官员表示，伦敦证券交易所(LSE)与英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)周五的交易时段并未变动。两者都将于0700 GMT开盘。

即便是正常的交易日，英国股市投资人也会在开盘前密切注意价差合约交易平台的预估，并频繁下注。

英国最大的价差合约交易销售平台IG Markets，在英国、澳洲与新加坡额外增加16名人力。

“我们会全天候关注此事，”IG Markets分析师Brenda Kelly表示，“我们预估五点左右会有结果...所以这让我们有机会权衡风险，与相关的利好或利空，或其他任何情况。”

科技进步也令部分交易员可以在家熬夜，不必进办公室。

“我周四夜晚会在家工作，观察是否有初步结果的信号，然后视情况行事。我可以在正式结果出炉前小睡一下，”伦敦银行一名现汇交易主管表示。

“交投将会相当热络。上次这么作是2010年大选的时候，那晚成果丰硕：大选结果方向不一，因此市场交易频繁。”(完)

(编译/审校 张明钧/陈宗琦/李春喜)

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