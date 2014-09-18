焦点：苏格兰公投结果出炉前 英国交易商绷紧神经备战

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透伦敦9月17日 - 伦敦各个交易室准备加长工作时间及增派人手，以因应苏格兰独立公投，因预期周五一大早公投结果出炉后交易活动将大增。
苏格兰是否将结束与英格兰超过300年的结盟关系，投票结果令人屏息以待。周三公布的三项民意调查结果显示，维持统一的支持率略为领先，但许多选民还没有拿定主意。
最终的结果料将在周五0300-0700GMT出炉，那时伦敦股市和债市还没有开盘，而汇市交易则是集中在亚洲市场，意味着部分交易员将得彻夜留守，不然就得提早进办公室。
“我们正在为周四晚间及周五清晨做准备，增加了五成人力。预料到了午餐时刻市况就会平静下来。”ETX Capital首席外汇交易员Richard Wiltshire说，他已有25年的资历。
许多拥有全球业务的大型银行业者表示，他们将倚赖其他地区的交易商来处理清晨时段的各种市场反应，但部分业者也在伦敦积极备战。
瑞士信贷的英镑交易员将在伦敦办公室过夜。
“正常情况下，他们会交给美国的同事处理，然后亚洲接手，不过我们会让这些交易员整夜待命，”瑞士信贷的发言人Adam Bradberry表示。
“重点是要能有效服务客户...以及管理我们的仓位。”
伦敦的汇丰控股也延长办公时间。
“我们计画在周四晚间安排夜班，周五早晨安排早班，”外汇与大宗商品机构销售主管Claude Goulet表示，“依据标准，我们与其他中心有24小时的覆盖范围服务客户，但这次市场活动可能增加，或许需要额外支援。”
如果苏格兰独立将使用哪种货币，一直是争论焦点，这个不确定性，加上其他议题，已经推动英镑兑美元GBP=本月下跌2.5%。如果苏格兰公投结果为独立，英镑料进一步贬值。
人在伦敦的纽约梅隆银行市场策略主管Simon Derrick会在周四清晨五点前起床，飞到欧洲进行当日行程，结束后飞回伦敦睡个几个小时，然后在电脑屏幕前随着公投结果逐步揭晓，给予客户建议。
英国央行总裁卡尼9月17日在澳洲主持一项金融稳定委员会会议后，也将于在9月18日晚间飞回英国。
官员表示，伦敦证券交易所(LSE)与英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)周五的交易时段并未变动。两者都将于0700 GMT开盘。
即便是正常的交易日，英国股市投资人也会在开盘前密切注意价差合约交易平台的预估，并频繁下注。
英国最大的价差合约交易销售平台IG Markets，在英国、澳洲与新加坡额外增加16名人力。
“我们会全天候关注此事，”IG Markets分析师Brenda Kelly表示，“我们预估五点左右会有结果...所以这让我们有机会权衡风险，与相关的利好或利空，或其他任何情况。”
科技进步也令部分交易员可以在家熬夜，不必进办公室。
“我周四夜晚会在家工作，观察是否有初步结果的信号，然后视情况行事。我可以在正式结果出炉前小睡一下，”伦敦银行一名现汇交易主管表示。
“交投将会相当热络。上次这么作是2010年大选的时候，那晚成果丰硕：大选结果方向不一，因此市场交易频繁。”(完)
(编译/审校 张明钧/陈宗琦/李春喜)
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