民调显示苏格兰反对独立的民意小幅领先四个百分点

路透爱丁堡9月16日 - 距离苏格兰独立公投仅有一天，民调显示支持苏格兰留在英国的民意领先独立阵营四个百分点。

由三个民调机构--ICM、Opinium和Survation--所作的三项调查结果显示，有48%的苏格兰人赞成独立、而支持留在英国的有52%。

民调结果显示，在430万登记投票的苏格兰选民中，有约8-14%的选民还未决定投票意向。这项公投将在周四0600GMT展开。

上述三项民调均显示支持独立的民意增加；但赞成留在英国的支持度领先的事实，却促使投资人买进英镑，英镑兑美元因而续涨。

“双方差距甚小，”Strathclyde大学政治学教授兼苏格兰知名的民调专家John Curtice对Scotsman报说。Scotsman报委托ICM进行该项民调。

“目前看来，赞成独立的阵营可能饮恨落败。但我已说过，这次公投的胜券操之于统派阵营，现在他们似乎已经相当接近胜出了。”

自从爱尔兰在将近一个世纪前独立后，这是英国面临最大的内部威胁，全国上下，从首相卡梅伦、伦敦市，甚至足球明星贝克汉均团结一致，以“在一起更好”(Better Together)作为诉求。

为了削弱苏格兰民族党党魁萨蒙德呼吁独立的影响力，英国领袖们承诺给予苏格兰高额政府资金，让苏格兰拥有更大的金融掌控权。

在英国前首相布朗撮合的协议中，英国三大政党的领导人同意，将维持提供苏格兰更高额公共支出的方案。

如果苏格兰投票决定留在英国，英国领袖们甚至同意英国必须进行结构性改革，因为在匆促赋予苏格兰诸多权力的情况下，英格兰、威尔斯与北爱尔兰的选民势必提出降低中央集权的呼吁。

英格兰北部与威尔斯前工业重镇的许多选民，将国家福利支出多寡决定意向，卡梅伦所属政党的部分英格兰议员，已经要求给予英格兰更多权力。(完)

(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 龚芳)

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