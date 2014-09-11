卡梅伦恳求苏格兰人不要拆散“英国大家庭”

英国首相卡梅伦周三恳求苏格兰人不要拆散英国“大家庭”，亲赴苏格兰劝阻其寻求独立，目前距离独立公投只有八天时间。卡梅伦恳求苏格兰人9月18日投票时要三思，他提醒他们不要忘了英格兰、威尔士和北爱尔兰多年来荣辱与共的历史。他还警告称，苏格兰独立后将不能再使用英镑。图为卡梅伦在苏格兰演讲。路透