苏格兰公投若赞成独立 投资信托业恐用脚投票迁离

路透伦敦9月16日 - 一个多世纪前，苏格兰金融家Robert Fleming发明了共同基金，如今英国投资信托业以十亿英镑计的资金仍有五分之一位于苏格兰。但它们还能留多久要打个问号。

在周四即将举行苏格兰独立公投之际，投资信托的走势代表着投资者越发谨慎的态度。投资信托是一种上市工具，可以持有其他公司股份，从而在多元化持仓的同时限制交易成本。

莱斯银行集团(LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)都已表态，若苏格兰独立，将把总部迁出爱丁堡。而苏格兰可能还将失去投资信托业，因为苏格兰41家信托公司全都在伦敦上市。它们管理的总资金共计230亿英镑(373亿美元)。

如果苏格兰公投结果为赞成独立，信托业可能选择迁往英格兰。规模最大的信托基金之一--管理25亿英镑的Alliance Trust已经开始着手准备此事。该基金服务对象包括储户和股东。

苏格兰信托业总市值达190亿英镑，近期市场动向反映出公投结果的不确定性增强。民调结果显示双方势均力敌。

路透编纂的数据显示，9月15日，41家信托公司中有31家交易价较净资产折价，22家较8月底折价升高或溢价缩窄。

券商Oriel SecuritiesIain分析师Iain Scouller表示，在苏格兰注册的信托基金平均折价从4.9%升至6.5%，而英国注册的信托基金平均折价变化较小，从7.1%扩大至8.0%。

“事态对苏格兰信托业的影响似乎过大，尽管明天公投若是转为反对独立，或许有助于缩窄折价，”Scouller称。(完)

(编译 朱晓军；审校 屈桂娟)

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