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时事要闻 | 2017年 2月 28日 星期二 16:22 BJT

苏格兰首席部长称特雷莎·梅或间接将苏格兰推向再次独立公投

路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。

斯特金在泰晤士报撰文称，英国公投决定退欧，改变了苏格兰上次独立公投以来的形势。苏格兰在2014年举行独立公投，以10个百分点的优势决定留在英国。

“如果再进行独立公投，这不是因为苏格兰政府不守信用，而是因为英国政府毫不让步造成，”斯特金说道。“英国政府改变政策路线还为时不晚，但时间也不多了。”(完)

(编译 侯雪苹; 审校 李春喜)

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