（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
斯特金在泰晤士报撰文称，英国公投决定退欧，改变了苏格兰上次独立公投以来的形势。苏格兰在2014年举行独立公投，以10个百分点的优势决定留在英国。
“如果再进行独立公投，这不是因为苏格兰政府不守信用，而是因为英国政府毫不让步造成，”斯特金说道。“英国政府改变政策路线还为时不晚，但时间也不多了。”(完)
(编译 侯雪苹; 审校 李春喜)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)