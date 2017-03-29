苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论

路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。

退欧问题导致英国内部关系紧张，英格兰和威尔士支持退欧，而苏格兰和北爱尔兰则支持留在欧盟。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将触发里斯本条约第50条款，正式启动退欧谈判。

苏格兰议会以69票同意、59票反对的投票结果，授权首席部长斯特金正式寻求英国议会的批准，以便为在2018年末或2019年初举行公投做准备。

但英国政府即刻作出回应，表示将拒绝就斯特金的提案进行谈判。

“在没有我们同欧洲未来关系或独立的苏格兰会是什么样子的必要信息的情况下，就要求苏格兰人民作出重大决定，这对他们而言是不公平的，”英国政府在声明中称。(完)