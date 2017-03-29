苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
退欧问题导致英国内部关系紧张，英格兰和威尔士支持退欧，而苏格兰和北爱尔兰则支持留在欧盟。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将触发里斯本条约第50条款，正式启动退欧谈判。
苏格兰议会以69票同意、59票反对的投票结果，授权首席部长斯特金正式寻求英国议会的批准，以便为在2018年末或2019年初举行公投做准备。
但英国政府即刻作出回应，表示将拒绝就斯特金的提案进行谈判。
“在没有我们同欧洲未来关系或独立的苏格兰会是什么样子的必要信息的情况下，就要求苏格兰人民作出重大决定，这对他们而言是不公平的，”英国政府在声明中称。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。