斯特金称若赢得选举 苏格兰或再次举行独立公投

路透伦敦5月1日 - 苏格兰民族主义领导人尼古拉·斯特金称，如果自己在周四的选举中获胜，那么未来五年苏格兰举行第二次独立公投的可能性“更大”。

支持独立的苏格兰民族党曾表示，在大多数苏格兰人明确表示希望脱离英国前，该党不会推动再次举行独立公投。

斯特金周日指出，受英国6月公投退出欧盟的前景激励，她认为苏格兰公众的意见将转向支持独立。

“我认为（举行公投）的可能性更大吗？是的，”她对《星期日先驱报》说道。

当被问及她担任首席大臣时是否会举行独立公投时，她表示：“我想是这样的。”

“如果我不能说服比2014年时更多的人认同独立，那么就不会举行公投。如果我们可以，那么我认为会举行公投。”（完）