苏格兰独立公投在即 支持与反对方差距甚微--民调

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透爱丁堡9月18日 - 距离苏格兰独立公投仅剩几个小时，英国的命运掌握在数十万仍犹豫不决的苏格兰选民手中，民调显示，继续留在英国这个307年历史联盟的支持率，仅微幅领先支持独立者。
双方阵营的领袖周三利用公投前最后一天，呼吁苏格兰选民抓住历史性的一刻；这场公投让拥有530万人口的苏格兰为之沸腾，家庭、朋友甚至情侣，为公投立场意见相左。
由YouGov、Panelbase、Survation、Opinium与ICM各自进行的五项民调显示，48%的受访者支持独立，52%的受访者支持苏格兰留在英国。
Ipsos MORI的民调差距甚至更小，49%支持独立，51%反对。Survation的另一项电话民调显示，47%支持独立，53%反对。
民调也显示，距离周四0600 GMT投票展开仅剩数小时，仍有多达60万选民未决定立场。
**势均力敌**
五项民调显示，苏格兰民族主义者支持度有所上升；但在全部七项民调中，续留英国的支持度都仍然略为保持领先。伦敦一些外汇交易员已准备周四熬夜，针对公投结果买卖英镑。
美国财政部长杰克卢表示，公投可能导致经济上的重大后果，英国保持强大至关重要。
英国财政大臣欧思邦上周取消出席澳洲G20会议的行程，英国央行总裁卡尼亦将在伦敦等待苏格兰公投结果。
Panelbase的一项民调显示，苏格兰独立的支持率从49%下滑至48%。调查样本最大的YouGov的民调显示，赞成独立的支持率为48%，维持不变。
负责投票工作的官员表示，公投结果预计周五早晨揭晓，不过格拉斯哥等主要城市的计票结果将于0400GMT前后出炉，由此便可看出整体趋势。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧/郑茵)
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