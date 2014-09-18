世界聚焦苏格兰公投 大多数国家希望其不要独立

2014年9月17日在爱丁堡计票站拍到的图片。 REUTERS/Russell Cheyne

路透巴黎9月17日（记者 Paul Taylor） - 周四的苏格兰独立公投让世界屏住了呼吸，不过大多数国家希望结果是“不”。

出于自身利益和地缘政治考虑，中国、美国、俄罗斯和印度等世界大国都静静地祈祷英国保持统一，不会在局势不稳的时候创造出国家分裂的先例，波及其他国家。

欧盟国家中，德国公开表示希望英国保持统一，西班牙、比利时和意大利等国家希望苏格兰独立公投不会给他们国内的团结制造或激发出问题。

尽管俄罗斯与中国在联合国安理会经常与英国针锋相对，但他们出于自身考虑也不希望英国分裂，因为两国都希望抑制国内的分裂主义。

世界上支持苏格兰独立的几乎只有那些尚未独立的地区，包括西班牙的加泰罗尼亚人、印度克什米尔人以及散布土耳其、伊拉克和伊朗的库尔德人，他们中的很多人也渴望独立。

首府位于巴塞罗那的加泰罗尼亚地方政府希望11月9日举行自己的独立公投，该公投不具有法律约束力。但西班牙总理拉霍伊（Mariano Rajoy）周三指出，加泰罗尼亚和苏格兰的独立公投是“欧洲精神水面下的鱼雷”。

美国总统奥巴马表示，希望英国继续强大、繁荣和团结，继续是强有力的伙伴，但尊重苏格兰人民的选择。

“美国希望无需为苏格兰独立制定政策，独立问题能够消失，”前美国国家情报委员会欧洲问题专家、现在为智库布鲁金斯学会工作的Fiona Hill表示。

“之前，没有人认为独立可能发生，直到最近几周现在他们才不得不开始考虑这一问题了。”

苏格兰民调中反对独立的声音原本占有的大幅领先优势已严重缩水，目前只是略占上风。

昔日英国的殖民地印度原本似乎可能会同情苏格兰。印度1947年宣告独立。

印度长期要求成为安理会常任理事国。一些批评联合国体系的人可能会说，英国分裂后人口将不足6,000万，渴望入常的印度、巴西、日本、印尼和尼日利亚等国诉求的合理性会得到加强。

但印度新外长Sushma Swaraj在9月8日的新闻发布会上表示：“英国分裂？上帝不会允许。我认为现在不存在这样的可能性。”

一名高官在她耳边低语后，Swaraj纠正说：“这要由苏格兰人民来决定。”

分裂和独立是过于敏感的问题，俄罗斯不会鼓励，因此总统普京和外长拉夫罗夫的标准态度一直是苏格兰的未来属于英国的内政。

中国在西藏和台湾问题上反对外部干扰，一直紧张而且疑惑地关注苏格兰独立辩论。

中国政府并未表明官方态度，但《人民日报》海外版本周称：“毫无疑问，双方等来的是一个双输的结局。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。