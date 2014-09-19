版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 19日 星期五 13:51 BJT

苏格兰民族党党魁萨蒙德承认失败 要求英国政府尽快放权

路透爱丁堡9月19日 - 苏格兰民族党党魁萨蒙德周五承认寻求独立的努力失败，他要求英国政府尽快兑现给予苏格兰更多权力的承诺。

“苏格兰大多数人在目前阶段决定不独立。我接受人民的决定，”萨蒙德在爱丁堡对支持独立的人群说。

近几周民调显示苏格兰独立阵营支持率明显上升，惊动英国三大主要政党的领导人，他们急忙提出只要苏格兰留在英国，就会下放更多权力给苏格兰。

“苏格兰希望这些能尽快兑现，”萨蒙德说。(完)

(编译 白云; 审校 张涛/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐