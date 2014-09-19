苏格兰民族党党魁萨蒙德承认失败 要求英国政府尽快放权

美国众议院几天内可能就加大制裁朝鲜力度进行表决
路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。
路透爱丁堡9月19日 - 苏格兰民族党党魁萨蒙德周五承认寻求独立的努力失败，他要求英国政府尽快兑现给予苏格兰更多权力的承诺。
“苏格兰大多数人在目前阶段决定不独立。我接受人民的决定，”萨蒙德在爱丁堡对支持独立的人群说。
近几周民调显示苏格兰独立阵营支持率明显上升，惊动英国三大主要政党的领导人，他们急忙提出只要苏格兰留在英国，就会下放更多权力给苏格兰。
“苏格兰希望这些能尽快兑现，”萨蒙德说。(完)
(编译 白云; 审校 张涛/蔡美珍)
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