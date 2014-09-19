焦点：苏格兰独立努力失败 公投结果支持留在英国

9月19日，英国首相卡梅伦准备在唐宁街10号门前发表讲话。卡梅伦称，苏格兰民族党(SNP)将参与给予苏格兰更多权力的谈判。此前苏格兰公投结果反对独立。 REUTERS/Neil Hall

路透爱丁堡9月19日 - 苏格兰寻求独立的努力失败。这场具有历史意义的公投，令英国面临领土分崩离析、金融动荡、全球影响力减弱的威胁。

公投结果赞成苏格兰留在具有307年历史的联盟，让数以百万计的英国人松了一口气，其中包括首相职位岌岌可危的卡梅伦。英国在全世界的盟友也感到安心，他们对英国分裂的前景感到恐惧。

根据32个选区中31个的计票结果，反独阵营赢得55%选票，拥独阵营得票率45%。

在格拉斯哥的一场派对上，反独派欢呼、相互亲吻并喝酒。而在爱丁堡，民族党党魁萨蒙德在一幅苏格兰圣安德鲁十字旗图像前，承认失败。

“苏格兰大多数人在目前阶段决定不独立。我接受人民的决定，同时我呼吁所有苏格兰人也同样，接受苏格兰人民的民主决定，”萨蒙德说。

萨蒙德提醒伦敦政界人士，必须履行其在最后时刻做出的赋予苏格兰更多权力的承诺。

"苏格兰希望这些承诺能够很快兑现。"萨蒙德在离开演讲台前表示。

英镑兑美元和欧元锐涨，股市预计也将高开。

尽管民族主义阵营赢得了苏格兰最大城市格拉斯哥，但其在公投开始前的民意调查中，并未占得先机。

民意调查显示，过去两周里，支持苏格兰独立的力量大幅增加，迫使英国政府承诺给予苏格兰更多权力，而这又让一部分国会议员感到不满。

“我们选择了统一，而不是分裂，我们选择了积极改变，而不是不必要的分裂，”“在一起更好”运动领导人兼英国前财政大臣达林说道。

**一个联合王国？**

民族党人企图利用历史敌对情绪，采用对立的政治风格，并制造伦敦对苏格兰管理不善的印象，主张应由苏格兰人而非伦敦来治理苏格兰，建设成一个更富裕、更公平的国家。

这项公投结果，让萨蒙德的苏格兰独立梦想无法实现，他以精于盘算又充满民族主义热情的作风，多年对这个目标孜孜以求。

统一派人士曾警告，独立会带来金融、经济和政治不确定性，将降低英国在全球的地位。他们还警告指出，作为正式货币联盟的一份子，苏格兰将不能继续使用英镑。

除了金钱和权力外，公投激起了苏格兰内心深处的热情，吸引了许多以往并不关注传统政治运动的选民，并突显了进行更广泛宪法改革的必要性。

公投要求苏格兰人民选择“是”或“不是”的问题是：“苏格兰应该成为一个独立的国家吗？”

选民在整个苏格兰各地的投票站排队投票。共有428万人登记投票，占选民总数的97%。投票人数创下纪录高点。

卡梅伦招致外界批评，因为他不仅将英国的命运置于险境，随后还在投票前匆忙许诺放权。他在说服苏格兰民众时承认在苏格兰不受欢迎。

这次行动中卡梅伦基本不见踪影，只剩下前首相布朗为统一派摇旗呐喊。

苏格兰独立将造成英国解体，引发了美国和欧洲的担忧，尤其是本身也面临分离主义运动的西班牙等国。英国是世界第六大经济体和联合国安理会常任理事国。

美国已明确表示，希望英国维持统一。英国是美国在欧洲的主要盟友。

“苏格兰独立带来大混乱的风险已经消除。但并不是一劳永逸，因为投票中支持独立的呼声仍然很高，不过至少能平静相当长一段时间，”贝伦贝格银行分析师Robert Wood说，“市场目前暂时可以回归正常。”(完)

(编译 艾茂林/洪曦/白云/朱晓军; 审校 蔡美珍/王洋/李春喜)

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