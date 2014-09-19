苏格兰独立阵营领袖称以微弱劣势在投票中落后

路透爱丁堡9月19日 - 苏格兰进行具历史意义的独立公投之后，一名独立阵营领袖周五在讲话中实际等于承认落败。

赞成独立的苏格兰民族党(Scottish National Party)副党魁Nicola Sturgeon表示，“正如全国其他数千名支持者一样，我把全身心投入到这场独立运动中，但我们以微弱劣势没能确保独立派胜出，这真的令人失望。”

随着多数选区的结果揭晓，据路透计算，支持苏格兰留在英国的比例为54%。最终结果预计将在一两个小时之后宣布。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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