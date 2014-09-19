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时事要闻 | 2014年 9月 19日 星期五 14:01 BJT

苏格兰公投结果显示选民否决独立计划

路透爱丁堡9月19日 - 周五公投结果显示，苏格兰选民否决了独立计划。

结果显示，支持统一的选票目前已经超过投票总数的50%，意味着支持独立派无法胜出。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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