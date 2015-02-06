分析：电视与手机市场成熟 显示器厂商盼望汽车拉动成长

资料图片：旧金山谷歌I/O开发者大会上，车载屏幕上正在演示的安卓汽车界面。 REUTERS/Elijah Nouvelage

路透首尔2月6日 - 先是电视，然后是智能手机，这两个市场已经成熟。全球主要面板制造商将目光转向了汽车业，希望该行业能推动未来增长。车载显示器出货量预计到2018年将增长近两倍。

韩国LG显示器(034220.KS)和Samsung Display等制造商非常希望扩大车载显示器业务，该市场有望带来比手机和电视更高且更稳定的利润。

“以前显示器制造商认为车载显示价值不大，主要是因为其出货量较小，利润微薄...但是现在，随着车载显示市场的发展，这些厂商正在修正策略。”德国汽车零部件巨头Continental(CONG.DE)旗下韩国部门的首席工程师Lee Byeong-hoon说。Continental是汽车显示器的最大买家。

豪华车型目前已配备两或三块显示屏，而随着安全和便利功能的不断增加，在不远的将来车内屏幕可能多达九块。例如起亚汽车(000270.KS)K9车型就搭载了五块显示屏：一块仪表屏、一块中央信息屏、两块后座屏以及一块将信息投影到前风挡玻璃上的平视显示屏。

LG显示器表示，未来的汽车可能会增加透明的侧窗显示器，而且车内外的后视镜都可能被显示屏取代。该公司是全球最大的液晶显示器生产商。

展望未来，分析师称，谷歌(GOOGL.O)等企业正在研发的无人驾驶汽车，将让乘客自由地观看电影、玩视频游戏或收发邮件，这意味着会需要更多车载显示器。

两位知情人士表示，智能手机巨头三星电子(005930.KS)旗下子公司Samsung Display，正在与宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)和Continental合作测试有机电激发光显示器(OLED)，希望涉足车载显示器市场。

LG显示器副总裁James Shin表示，该公司计划明年超越日本显示器公司(JDI)(6740.T)和夏普 (6753.T)，成为车载显示器制造领域的领头羊。

“车载显示器前景十分亮丽，”Shin对路透说。

竞争将趋于白热化，据研究机构IHS的数据，从2013年到2018年期间，LCD车载显示器出货预计将增长近两倍，至1.74亿台。

IHS还称，同期车载显示器营收将从46亿美元增至83亿美元。但即便是这样，与移动业务相比，这个行业还是太小，据DisplaySearch，2013年全球手机屏幕营收估计达289亿美元。

但车载显示器有望取得比智能手机更高的回报。车载显示器必须更耐用，保固期也需更久，所以其价格相对较昂贵。IHS分析师Stacy Wu表示，与消费电子显示器仅5%的利润率相比，车载显示器的利润可以达到30%。

根据IHS Technology，去年智能手机显示器均价暴跌近14%，2015年则可能再度录得两位数跌幅。

**OLED优势**

一位消息人士表示，去年底，宝马汽车到访韩国参加三星和LG显示器产品展会。该人士因事涉敏感而要求匿名。这三家公司均不愿置评。

“这可能要花上两三年到四年的时间，但三星认为需要进入该市场，无论是OLED还是LCD，”熟知三星想法的人士表示。该位人士因未获授权公开发言而要求匿名。

比起LCD，OLED屏幕色彩更鲜艳且更有柔韧性，对LG显示器和Samsung Display来说，这可能是关键差异点。目前只有这两家公司有能力量产OLED屏幕。

Shin表示，他预期到2020年末时批量生产的汽车可望采用OLED屏幕。

“从汽车生产商的观点来看，2020年并不是遥远的未来，”他表示。

图表：汽车TFT LCD生产商出货市占率(link.reuters.com/huw83w)(完)

(编译 洪曦/杜明霞/许娜/戴素萍 审校 张涛/郑茵/李婷仪/李爽)

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