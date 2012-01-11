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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 11日 星期三 13:15 BJT

深发展拟筹划吸收合并平安银行

在周二临时停牌后，中国深圳发展银行股份有限公司周三宣布，近期拟筹划与控股子公司平安银行股份有限公司的吸收合并交易事项，公司将连续停牌。公告未透露更多细节，仅表示将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果後复牌。路透

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