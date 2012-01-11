深发展拟筹划吸收合并平安银行

路透上海1月11日电---在周二临时停牌後,中国深圳发展银行股份有限公司(000001.SZ)周三宣布,近期拟筹划与控股子公司平安银行股份有限公司的吸收合并交易事项,公司将连续停牌.

公告未透露更多细节,公司只是表示,将根据相关规定及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果後复牌.

证券时报周三报导引述知情人士的话称,深发展拟在1月31日前完成吸收合并方案,并且拟定整合後公司对外的统一名称.不过1月面临春节假期,预计将於下周五(20日)长假休市前最後一个交易日对外披露吸收合并方案.

此前,深发展的第一大股东中国平安(601318.SS)(2318.HK)以平安银行90.75%股份和26.92亿元人民币现金,认购深发展增发的股份,深发展得以持有平安银行90.75%股份.据国内媒体报导,平安银行部分小股东仍不愿意接受深发展稍早提出的现金收购方案.

深发展周一收报15.78元.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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