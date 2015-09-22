实现新的全球发展目标需要革命性努力--研究

汤森路透基金会巴塞罗那9月21日（记者 Megan Rowling） - 智库“海外发展研究所”（Overseas Development Institute）称，全球领导人需要采取革命性努力，从而实现本周晚些时候联合国将通过的一系列新发展目标。世界在一些方面已经在后退。

17个可持续发展目标（17 Sustainable Development Goals，SDG）旨在15年内结束贫穷和饥饿、确保公平、提升健康和控制气候变化等。

该智库称，所评估的17个目标中的14个需要“革命性”努力和方式以加速进程。

世界在另外三个目标上表现较好。结束极端贫穷、推动最不发达国家的经济发展和阻止森林采伐所需的进程已经处在超过一半的轨道上。

“根据目前的趋势……世界在2030年以前无法实现任何可持续发展目标，”研究称。

“如果目标发挥其作用，推动国际社会提交真正的变革性议程，那么一系列发展问题的进程可以也应该会比最近几年更快、更好和更有效。”

报告作者之一Susan Nicolai表示，各国需要尽早开始行动，将可持续发展目标的169个小目标整合到他们的计划中，确保其能如目标要求的那样惠及所有人。（完）