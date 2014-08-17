版本:
中国
中国财经 | 2014年 8月 18日 星期一 07:19 BJT

三星SDI拟与中国阳光电源组建储能系统合资企业

路透首尔8月17日 - 韩国电子元件制造商三星SDI(006400.KS)周日称，已与中国阳光电源(300274.SZ)签订初步协议，在中国组建一家生产储能系统的合资企业。

声明称，两家公司计划明年建立一座工厂。三星SDI没有披露合资投资规模将有多大，并称厂址尚未确定。

三星SDI和其他电动车电池厂商均在加大对储能系统的投入，以对冲他们对电动车电池市场的投入未收到预期效果的押注。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐