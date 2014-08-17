三星SDI拟与中国阳光电源组建储能系统合资企业

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透首尔8月17日 - 韩国电子元件制造商三星SDI(006400.KS)周日称，已与中国阳光电源(300274.SZ)签订初步协议，在中国组建一家生产储能系统的合资企业。
声明称，两家公司计划明年建立一座工厂。三星SDI没有披露合资投资规模将有多大，并称厂址尚未确定。
三星SDI和其他电动车电池厂商均在加大对储能系统的投入，以对冲他们对电动车电池市场的投入未收到预期效果的押注。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。