国投将以基金引导社会资本投资雄安新区 推动基金和直投联动

路透上海4月5日 - 在中国上周六宣布设立雄安新区后，央企中的大型投资公司--国家开发投资公司迅即表示，当前国投应继续发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于新区建设；同时，还要创新投资方式，推动基金和直投联动，谋划城市管廊、大健康、智慧城市等高端新兴产业。

据国投公司官方微信，在周二（4日）下午召开的会议上，国投公司要求下属各有关单位要创新思路、突破传统、加强沟通，要认真梳理现有业务，发挥自身优势，加快与雄安新区建设规划的对接。

公司董事长王会生在会上指出，国投是国有资本投资公司的改革试点单位，具有投资导向、结构调整、资本经营的独特功能，在雄安新区的建设开发中应该大有作为。公司应带头发挥中央企业的骨干作用、引领和示范作用，争做雄安新区开发建设的排头兵、先行者。

他说，近年来，国投公司大力推进供给侧结构性改革，积极开展国有资本投资公司的改革试点，推进战略转型，初步实现了从管资产向管资本的转变。尤其是在通过基金业务发展前瞻性战略性产业奠定了较好的基础。目前国投是央企中股权基金管理规模最大、涉及基金类别最多、吸引社会资本最多、管理社保基金最多的股权投资机构之一。

4月1日中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里。（完）