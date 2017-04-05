国投将以基金引导社会资本投资雄安新区 推动基金和直投联动

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海4月5日 - 在中国上周六宣布设立雄安新区后，央企中的大型投资公司--国家开发投资公司迅即表示，当前国投应继续发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于新区建设；同时，还要创新投资方式，推动基金和直投联动，谋划城市管廊、大健康、智慧城市等高端新兴产业。
据国投公司官方微信，在周二（4日）下午召开的会议上，国投公司要求下属各有关单位要创新思路、突破传统、加强沟通，要认真梳理现有业务，发挥自身优势，加快与雄安新区建设规划的对接。
公司董事长王会生在会上指出，国投是国有资本投资公司的改革试点单位，具有投资导向、结构调整、资本经营的独特功能，在雄安新区的建设开发中应该大有作为。公司应带头发挥中央企业的骨干作用、引领和示范作用，争做雄安新区开发建设的排头兵、先行者。
他说，近年来，国投公司大力推进供给侧结构性改革，积极开展国有资本投资公司的改革试点，推进战略转型，初步实现了从管资产向管资本的转变。尤其是在通过基金业务发展前瞻性战略性产业奠定了较好的基础。目前国投是央企中股权基金管理规模最大、涉及基金类别最多、吸引社会资本最多、管理社保基金最多的股权投资机构之一。
4月1日中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。