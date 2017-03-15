国投电力获长江电力及其一致行动人举牌 因看好公司前景

路透北京3月15日 - 中国电力企业--国投电力(600886.SS)周二晚间发布公告称，长江电力(600900.SS)及其一致行动人自去年12月初以来采用集中竞价和大宗交易的方式累计增持公司股份3.4亿股，约占公司总股本的5%，主因看好公司未来发展前景。

国投电力在上海证券交易所发布的公告并显示，增持后长江电力持有公司股份4.69%，其一致行动人三峡资本控股有限责任公司和长电资本控股有限责任公司分别持股0.21%和0.10%。

公告还援引长江电力方面的表态称，增持是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同，及对上市公司未来发展前景的看好，从而进行的一项投资行为。

长江电力并称，在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合国投电力的发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持其在国投电力中拥有权益的股份。

国投电力上日收报7.10元，过去三个月累计上涨4.87%。（完）