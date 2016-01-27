国投电力拟终止90亿元定增募资计划 因股价跌破定增底价

路透上海1月27日 - 中国A股市场持续走弱，已累及上市公司再融资计划。中国国投电力控股股份有限公司(600886.SS)周三公告称，拟终止原定90亿元人民币的非公开发行股票募资方案，因近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于方案确定的发行底价。

国投电力称，这一决定是根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究做出的。这一议案尚待提交公司股东大会以特别决议审议通过。

国投电力认为，非公开发行计划的终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

“在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素，”国投电力表示。

国投电力去年九月公布的非公开发行方案显示，该公司原计划向包括控股股东国家开发投资公司在内的特定投资者非公开发行A股，募资至多90亿元，投向多个发电项目及补充流动资金。本次非公开发行的股票数量不超过7.867亿股，发行价不低于11.44元/股。

去年12月末，国投电力修订发行方案，将非公开发行价格下调为不低于7.95元/股，发行数量上调为不超过11.32亿股，但2016年开年之后公司股价即大幅跌穿上述定增底价。

受全球市场持续疲势的影响，中国股市沪综指周二收盘再度暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，并创两周半来最大单日跌幅。

国投电力股票周二收报6.27元，近一个月累计下跌26.94%。（完）

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