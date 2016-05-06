中国发改委：努力稳定民间投资 缩短投资核准报建周期

路透北京5月6日 - 中国一季度民间固定资产投资同比增速有所放缓。国家发改委与全国工商联周四联合召开促进民间投资座谈会称，将完善政策、狠抓落实，努力稳定民间投资；缩短投资核准报建周期，推动民间投资项目尽早落地。

新华社报导援引会议内容称，将进一步放宽民间资本市场准入，凡是法律法规未明确禁入的行业和领域都应该鼓励民间资本进入，凡是政府已向外资开放或承诺开放的领域都应该向国内民间资本开放。

在2013-2015年的三年时间里，全国民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重分别为63%、64.2%和64.2%。但今年一季度，该比重降至62%，比去年同期降低3个百分点；与此同时，一季度民间投资同比增速进一步放缓，仅有5.7%。

座谈会提出，要主动服务民间投资，削减行政审批事项，推行并联审批，缩短投资核准报建周期，推动民间投资项目尽早落地；并发挥政府投资的引导带动作用，通过投资补助、基金注资、担保补贴、贷款贴息等方式，发挥引导和放大效应.

同时，还要营造公平竞争的投资环境，解决部分政策执行中存在的“贴标签”现象，保障民营企业发展权利平等、机会平等、规则平等。

发改委日前表示，整体投资下行压力仍不容忽视，下一步将扩大合理有效投资，巩固当前投资企稳向好的形势；进一步加快中央预算内投资计划下达进度，抓住二三季度项目建设高峰期，切实加快专项建设基金项目开工和建设实施进度。（完）