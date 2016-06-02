中国发改委：划定资源消耗上限及环境质量底线 建红线管控制度

路透北京6月2日 - 中国国家发展改革委等九部委近日联合印发指导意见，提出要通过划定并严守资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线，强化资源环境生态红线指标约束，将各类经济社会活动限定在红线管控范围以内。

发改委网站周四刊登该指导意见称，合理设定全国及各地区资源消耗“天花板”，对能源、水、土地等战略性资源消耗总量实施管控，强化资源消耗总量管控与消耗强度管理的协同。

在能源消耗上，京津冀、长三角、珠三角和山东省等大气污染治理重点地区及城市，要明确煤炭占能源消费比重、煤炭消费减量控制等指标要求。

水资源消耗上，严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标；而用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。

意见要求严守环境质量底线，综合考虑环境质量现状、经济社会发展需要、污染预防和治理技术等因素，与地方限期达标规划充分衔接，分阶段、分区域设置大气、水和土壤环境质量目标，强化区域、行业污染物排放总量控制，严防突发环境事件。

意见提出，要建立红线管控目标确定及分解落实机制，完善与红线管控相适应的准入制度，有关部门和各地区要把资源环境生态红线管控要求纳入经济社会发展规划及相关专项规划，鼓励地方出台严于国家要求的红线管控办法。

还要加强资源环境生态红线实施监管。加强环评、排污许可、能评、用地许可、水土保持方案审批、入河（湖、海）排污口设置、水资源论证和取水许可等后评估和监督检查，加大违法违规行为的查处力度。

同时建立红线管控责任制，将资源环境生态红线管控纳入地方政府和领导干部政绩考核体系，对任期内突破红线管控要求并造成资源浪费和生态环境破坏的，按照情节轻重，从决策、实施、监管等环节追究有关人员的责任。（完）

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