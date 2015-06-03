中国发展离岸、开放在岸债市 加入SDR可水到渠成--中银香港

路透香港6月3日 - 国际货币基金组织（IMF）正在检讨其特别提款权（SDR）货币篮子，人民币加入的呼声不小中。中银香港(2388.HK)高级经济研究员戴道华在其评论中称，只要积极发展离岸人民币债市、渐进开放在岸人民币债市，人民币国际化和加入SDR便可水到渠成。

以下为该评论摘要：

要加入IMF的SDR货币篮子，人民币要先达到IMF关于可自由使用货币的各项指标，包括商品和服务出口总量、用于支付的广泛程度、全球央行持有作爲其外汇储备的规模、人民币离岸存款的市场规模、人民币在全球外汇市场的交易量、以及人民币国际债券市场的规模等。

人民币的强项在于出口、贸易结算和支付，在跨境存款和外汇市场交易量方面也具一定地位，相对薄弱的是作爲外汇储备被持有的数量以及人民币国际债券市场。对于后者，未来只要积极发展离岸人民币债市、渐进开放在岸人民币债市，人民币国际化和加入SDR便可水到渠成。

对于国际债券市场，最权威的统计、也是IMF在检讨SDR时参考的是国际清算银行（BIS）的统计。BIS在2012年修订了国际债券的定义，指的是非居民在离岸和在岸市场发行的本币债券，以及居民在离岸市场发行的本币债券。国际债券市场之所以重要是因爲一只货币如果成爲国际储备货币，全球投资者便会持有相当的数量，而最主要的资产类别就是债券。

迄今爲止，BIS关于国际债券市场的统计没有单独把人民币列出，根据离岸人民币债市余额在2014年底时约为4,800亿元人民币来推算，它只占整个国际债券市场0.4%的比重。

离岸人民币债市的市场化程度高，非居民发债与否的决定会受离岸人民币资金池规模、离岸人民币利率、乃至对人民币汇率变化预期等的影响，市场的拓展需时，不会一蹴而就。从政策驱动的角度而言，鼓励内地发行人如财政部、金融机构、企业等更多地在离岸市场发行各种人民币债券，并将之制度化和恒常化，是离岸人民币债券市场发展的重要动力。

在离岸市场谋求发展的同时，促进在岸人民币债券市场的开放可以有力补充离岸市场的暂时不足。中国仍然实行资本管制、对外债也有管理，这对离岸人民币债市的发展不无影响。但同时，在岸人民币债券市场已经成长成爲一个庞大的市场。至今年4月底，在岸人民币债券市场托管的余额高达37.3万亿元人民币或6.0万亿美元，以单一经济体而论，其绝对规模在全球仅次于美国、日本和英国，比起欧元区任何一个成员国的债市都要大。

严格来説，在岸人民币债券市场并非国际市场，因爲发行人和投资者绝大部份均为居民，管辖法律也是中国的法律。但从人民币晋身成爲国际储备货币，全球投资者有大量持有人民币债券的需求来看，在风险可控的情况下渐进开放这一市场予国际投资者，就可以对处于发展初期的离岸人民币债券市场形成有力补充。

今年4月底，人民银行再批准32家机构进入内地银行间债券市场，包括11家QFII机构投资者、10家境外机构以及11家RQFII机构投资者。内地银行间债券市场的规模高达34.6万亿元人民币，截至2014年底，已经通过各种渠道进入内地人民币债市的外国投资者有225家，包括央行、主权财富基金、国际金融机构、保险机构、基金等，它们持有的人民币债券托管余额有5,720亿元人民币，至今年4月份进一步增至7,130亿元人民币，比起同期外国投资者所持有的6,010亿元人民币A股还要多，当然也超过整个离岸人民币债券市场的规模。

据此，发展离岸市场的同时循序渐进地开放在岸人民币债券市场，就可以有力促进人民币国际化及其加入SDR的进程。（完）

(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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