人民币若纳入IMF货币篮子 海外基金将增持人民币债券

路透香港11月11日 - 随着国际货币基金组织(IMF)本月可望通过将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，外国资产管理公司正在准备增加人民币计价债券的敞口。

若IMF决定将人民币纳入规模2,800亿美元的储备货币篮子，将促使许多国家央行跟进。一些基金管理公司表示，他们也会对资产组合相应作出调整。

“获得IMF的肯定，会提高人民币作为国际储备货币的地位。我们认为许多官方投资者将开始配置到人民币资产，”安盛投资管理在一篇报告中指出。

分析师预期，IMF会在SDR篮子中赋予人民币约14%的权重，未来几年将为中国带来大约400亿美元的直接资金流入。

“我们问过的央行中，多数都对IMF将人民币纳入SDR表示支持，并正在为此做准备。一些央行考虑在外汇储备中首次给人民币分配额度，还有一些则考虑在现有基础上进一步增持人民币，”渣打银行负责央行及主权财富基金的主管Jukka Pihlman称。

但央行的持有规模实际只是冰山一角。

“(人民币纳入SDR)将触发诸多外汇储备管理公司重新分配持仓权重，”摩根资产管理亚洲定息部主管张冠邦称。

“全球投资者对中国债券肯定是投资不足，因为他们几乎都是从零开始，”他还表示。

加上其他外储管理人和投资者，短期内每年大约有1%的全球外汇储备(中国除外)料将重新配置到人民币资产中。安盛投资管理预计，未来五年总共约有6,000亿美元的资金将流入人民币资产。

基金管理人和分析师表示，这些资金中的大部分将投向固定收益产品，尤其是中国政府和政策性银行发行的高评级债券。这类债券风险低 而收益率较高。

“我们正在逐步增加对人民币债券的曝险部位，与(境外发行的)‘点心债'相比，我们对境内发行的政府债券更感兴趣，”Fidelity Worldwide Investment的投资组合经理Bryan Collins说。

在中国国内规模达7万亿(兆)美元的债券市场，外资目前的参与率只有2%，由于经济放缓，中国政府正热切希望扩大融资来源。

银行人士指出，光是中国政府为了满足纳入SDR技术条件所作的各项开放措施，就应该会促成外资增持人民币资产。

中国已经取消外国央行及主权财富基金在中国银行间市场的买债额度限制，同时计划延长人民币交易时间，以覆盖欧洲交易时段，吸引更多亚洲以外的投资人。

伦敦Sun Global Investments投资长Sanjiv Shah指出，随着更多投资人开始交易人民币债券,从而令市场流动性改善，这将进一步提高人民币债券吸引力。

“这将使我们更容易投资，肯定会促使我们增加人民币债券投资，”Shah称。Sun Global的资产管理规模约5亿美元，其中约1,200万美元投资于离岸人民币债券。(完)