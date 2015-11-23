路透专访：入篮SDR短期将促人民币趋稳 进一步汇改有待时机--专家

路透北京11月23日（作者 孙琦子） - 人民币入篮SDR（特别提款权）已近在眼前，多家国际投行报告预测人民币之后将出现一轮贬值。但在清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵看来，加入SDR后人民币兑美元汇率将成为国际关注的标杆汇率，中国央行将竭力在短期内增加其相对稳定性。

曾任央行货币政策委员会委员的李稻葵在接受路透专访时称，当前的形势与97、98年类似，很多新兴市场国家货币都在对美元贬值，而人民币与新兴市场国家货币有竞争关系，短期内央行对汇率调整更趋谨慎，人民币入篮影响将在一至两年后显现出来。

“谁也不希望此时人民币成为跟新兴市场国家货币竞争性贬值的货币，...因为人民币成了标杆汇率，你一贬值大家就跟着贬，在这个阶段央行一个重要任务是采取各种方法增加人民币稳定性。”他称。

他并认为，人民币一旦加入SDR，短期来看，资本账户的管理会更加精准，防止无序的的违规的资金外流。

不过中长期看，他认为，此举会促进人民币作为国际货币在金融领域的交易量，进而促进人民币更加按市场化的原则波动，日后人民币汇率波动幅度会增大。

他并称，总的来讲，中长期人民币对美元和其它主要货币还将升值。因为中国是储蓄大国，经济增长速度较其他国际货币发行国快，劳动生产率增加的比较快，企业的竞争力还在上升。

而在中国社科院世经政所国际投资室主任张明看来，央行在汇率方面的调控面临两难，加入SDR要求货币更有弹性的，而这在当前条件下意味着人民币兑美元需要贬值，因此监管层面临着汇率进一步市场化，以及稳定汇率的两难。汇率市场化改革越推迟调整则面临的困难越大，造成的市场扭曲也会更严重。

对外经济贸易大学校长助理丁志杰教授近日接受路透专访时称，入篮后人民币出现大贬的概率很小，市场化是方向，但监管层仍将适时出手，不会放任。

IMF总裁拉加德此前称，支持将人民币纳入储备货币篮子的提议，执委会将在11月30日开会讨论。

人民币或将最终以较低权重纳入IMF货币篮子。了解讨论的知情人士此前对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。

**影响将在1-2年后凸显**

李稻葵也承认，由于SDR并非真正的货币，国际上也没有以SDR计价的金融产品。加入SDR对人民币短期的象征意义大于实际意义，1-2年之后其影响才会逐步凸显。

长远来看，国际市场会逐步增加人民币计价的金融资产的发行，同时以人民币计价的贸易活动也会上升。未来IMF（国际货币基金组织）会针对金融市场出现波动的国家有项目运作，可能会使用SDR计价给予融资，其中将包含人民币。

“以后很多国际交易也会把人民币纳入进去，人民币对美元、日元、欧元和英镑的汇率在国际市场上也会逐步增加，在金融媒体上也会逐步报导。所以1-2年以后影响会逐步凸显。”李稻葵称。

他并指出，未来随着人民币逐步进行更多的金融交易，将会对美元的体系产生冲击。最有标志性的冲击，将是美元国债和人民币国债逐渐形成竞争关系。

在他看来，随着日后人民币扩大国债的发行，将对美元国债形成一定的替代，美元债券的利率可能上升，而且会将人民币金融市场的利率纳入考量。

与此同时，随着人民币国际化的进程，未来两三年中国的跨境资本流动将大幅增加。

“全球很多机构投资者希望买中国的资产，但是没有太多资产给他们买。中国也有很多投资者出国买资产，双向流动的需求很大。”李稻葵称，“但短期内不至于造成人民币的重估，中国外汇储备是巨无霸的水平。短期把不合规的资本流出管住的话，人民币的汇率是能够稳住的。”

**进一步汇改还需等待时机**

美联储（FED）12月加息已是大概率事件，这意味着美元的货币政策将由量化宽松转向收缩，这对全球的新兴市场国家而言将形成外部冲击。与此同时，新兴市场国家的货币仍在贬值通道，人民币的贬值预期也有所升温。

在李稻葵看来，尽管中国的经济体量和应对外部冲击的能力已经与20年前不可同日而语，但此时的国际形势并不利于金融稳定；加上外界对中国经济硬着陆的担忧，此时并不是汇率市场化改革的有利时机，未来一年的重点还是稳定。

“改革总是要等机会的，现在的机会不是太好。”李稻葵称，“新兴市场国家货币处于不断贬值的过程中，人民币作为未来的国际货币，当务之急是稳定。”

他认为，一两年后美国的货币政策完成了从量化宽松到利率上升的转型，同时中国得到经济转型有了一定的积累，双重因素叠加让外汇市场相对稳定后，才是改革是好机会。

“这种改革将是渐进的过程，可能需要3-5年。”他称。

他并强调，中长期资本账户还会进一步开放，首先针对高净值人群先开放，这部分人抵御风险能力比较强。期望一年半左右经济调整稳定之后，外界对中国经济调整的质疑声逐步下降以后，资本账户再逐步放开。（完）