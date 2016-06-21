中国央行报告：人民币加入SDR对中国和世界是双赢的结果

路透北京6月21日 - 中国人民银行周二发布2015年年报，在其人民币加入SDR的专栏中提到，人民币加入SDR是人民币国际化和中国经济融入全球金融体系的重要里程碑，标志着国际社会对中国经济发展和改革开放成果的肯定。同时人民币加入SDR 也有助于增强SDR的代表性和吸引力，完善现行国际货币体系，对中国和世界是双赢的结果。

以下为中国央行专栏全文：

2015年11月30日，国际货币基金组织(IMF)决定将人民币纳入特别提款权(SDR) 货币篮子，SDR货币篮子相应扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑5种货币，人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，美元、欧元、日元和英镑的权重分别为41.73%、30.93%、8.33% 和8.09%，新的SDR篮子将于2016年10月1日生效。

SDR有关背景：SDR是IMF于1969年创设的一种补充性储备资产，其含义是兑换“可自由使用”货币的权利，与黄金、外汇等其他储备资产一起构成国际储备。

IMF通常每5年对SDR货币篮子的货币构成及权重进行一次例行审查，审查包括两个标准：一是出口规模，即该国家或地区在考察期前5年中的货物和服务出口量居世界前列；二是货币“可自由使用”，即该货币在国际交易支付中和在主要外汇市场上被广泛使用和交易。

推动人民币加入SDR：2015年以来，中国人民银行、国家外汇管理局会同相关部门与IMF 开展了深入交流，顺利解决了SDR审查涉及的数据和操作等问题。

首先，积极与IMF就人民币评估的相关问题进行深入沟通，促其对人民币“可自由使用”做出客观评价。2010年SDR审查时中国已满足出口标准，过去五年来，人民币国际化迅速发展，可自由使用程度不断提高，基于人民币在全球外汇储备、国际银行业负债、国际债务证券、跨境支付、贸易融资中的比重及在主要外汇市场交易量等主要评估指标，IMF认为有充分的基础可以认定人民币为可自由使用货币。

其次，积极解决人民币加入SDR操作层面的技术问题。具体包括，2015年7月对官方储备管理机构及其代理机构开放固定收益市场，取消额度限制、允许进行衍生品交易、可选择商业银行作为代理，同时简化了账户、托管、交易和结算的流程；9月末向上述机构开放了外汇市场，允许其直接与商业机构开展外汇即期和衍生品交易、取消衍生品交易的实需要求；延长外汇交易时间，进一步引入合格境外主体，促进形成境内外一致的人民币汇率；继续推进利率市场化，中国人民银行于10月取消了存款利率上限；财政部于10月初开始每周滚动发行3个月期限国债，为计算SDR篮子利率提供了人民币代表性利率。

再次，积极提升中国数据透明度标准。包括2015年10月正式采纳IMF的数据公布特殊标准(SDDS)、2015年9月首次参加官方外汇储备币种构成(COFER)调查、2015年12月参加国际清算银行的国际银行业负债统计(IBS)和IMF的协同证券投资调查(CPIS)等。

人民币加入SDR的意义及影响：人民币加入SDR是人民币国际化和中国经济融入全球金融体系的重要里程碑，标志着国际社会对中国经济发展和改革开放成果的肯定。同时人民币加入SDR也有助于增强SDR的代表性和吸引力，完善现行国际货币体系，对中国和世界是双赢的结果。（完）