下调今年环球经济增长预测 料美国延至6月升息--施罗德

路透香港3月10日 - 施罗德投资(SDR.L)周四称，由于已发展及新兴市场的增长预测轻微下调，该行将2016年环球经济增长预测由2.6%下调至2.4%，对中国经济增长则维持于6.3%。

该行首席经济师Keith Wade在其评论中并称，由于环球经济减弱以及近期的金融环境紧缩，目前预期联储局会将下一次加息由3月份推迟至6月份。同时预期人民币兑美元汇率将于今年底降至6.8，明年降至7.0；中国央行仍会下调利率及存款准备金率。

以下为其评论全文：

我们仍预期环球经济将持续增长，并认为部分对于金融市场的忧虑被夸大。例如，我们不会预期美国经济衰退，亦不认为中国经济将会硬着陆。这些仍是需要关注的前景，但它们尚未成为我们的核心预测。尽管如此，我们仍担忧中期前景，以及环球经济增长能否摆脱过去5年一直维持约2.5%增长的僵局。

由于已发展及新兴市场的增长预测轻微下调，我们将2016年环球经济增长预测由2.6%下调至2.4%。对2016年中国经济增长的预测维持于6.3%。今年已发展经济体系的通胀预测亦被调低，以反映油价下跌的影响。然而，主要由于货币贬值以及政府调控物价上涨所致，新兴市场通胀上升。

虽然我们预测美国不会出现经济衰退，但由于环球经济减弱以及近期的金融环境紧缩，我们目前预期联储局会将下一次加息由3月份推迟至6月份。利率走势已趋于平稳，我们目前预期联邦基金利率将于2016年底升至1%，并于2017年底升至1.5%。我们亦预测欧洲央行将于3月份减息，存款利率将于今年底降至-0.5%，并持续至2017年全年。至于日本方面，我们亦预期日本央行将于2016年底进一步减息至-0.25%，并于2017年底降至-0.5%。这些变化部分是由于人民币汇率下降所致，人民币兑美元汇率预期将于今年底降至6.8，并于明年降至7.0。在预测期内，我们仍预料中国人民银行将会下调利率及存款准备金率。

**前景令人担忧**

虽然环球经济仍维持增长，但需要注意的是我们对已发展经济体系的基准预测已普遍调整至通缩方向。金砖四国及其他新兴经济体系已转向更严重的滞胀方向，但新兴及已发展经济体系的整体经济增长均已下调。事实上，去年两者的增长预测均出现逐渐下调。

尽管实际国内生产总值增长减弱，但就业率仍在增长，失业率持续下降。然而，另一方面是生产力增长停滞，意味着企业利润及实际工资将逊于预期，从而将会拖累投资及消费增长，并抑制经济增长。

我们的预测显示，由于上半年环球经济增长将会在美国的引领下得以改善，我们认为这方面的问题在短期内将会有所缓解。不过，长期展望显示经济状况仍较为艰难。由于基本经济增长疲弱，环球经济在货币政策失灵时将会更易受到冲击。

日本央行于1月底宣布实施负利率政策的决定似乎已使这些忧虑成为现实，而银行股下跌显示此举很可能适得其反。央行能够并且将会采取更多措施，但目前的做法是虚张声势。显然，政府需要作出反应，我们认为该使用财政政策。尽管大众多番嘱托，然而我们对于政府已准备好采取行动仍不乐观。

**评估美国金融环境紧缩的影响**

目前市场出现很多对于经济增长的短期忧虑，反映了联储局自12月份开始加息后令经济环境紧缩。美元汇率上升，股市下跌，这些市场走势将会拖累美国经济增长。此外，信贷息差亦持续扩大，这将会增加高收益债券的融资成本。

然而，我们须以美国国债孳息率下跌对此作出比较，因为美国国债孳息率下降已导致固定按揭利率下降，并抑制投资级别债券及高收益债券息差扩大的影响。自联储局加息以来，投资级别债券孳息率实际上几乎维持不变，而发行量仍然高企。因此，金融环境的走向仍然参差，风险溢价已经扩大（透过股市及信贷），而期限或存续期溢价已降低（透过美国国债孳息率及长期按揭利率）。

联储局的资深贷款主任调查显示银行轻微收紧对企业的贷款条件，但放宽对家庭的贷款条件。这显示，尽管日本实施负利率政策以及环球孳息曲线趋于平坦，但近期银行股遭抛售并非预示金融危机将会爆发。

整体而言，我们仍认为在油价下跌、家庭收入增加及财政扩张的共同推动下，美国终端需求将持续增长。与此同时，我们并未发现有证据表明这种失衡将会阻碍经济扩张。去年的利润增长放缓仍令人担忧，并意味着今后的资本开支及就业增长将会放缓，但正如我们之前所述，企业资产负债表状况仍然良好，而且并未过度扩张。这推断同样适用于家庭方面，较低的楼市投资及耐用品消费水平正反映此状况。这些周期性敏感的领域通常会在经济衰退之前出现恶化，但目前这些领域仍然稳固并拥有进一步上升的空间。（完）