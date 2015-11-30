人民币加入SDR将有助增加香港人民币业务--官员

路透香港11月30日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周一称，人民币加入SDR（特别提款权）将有助增加香港的人民币业务，但相信全球对人民币资产需求慢慢增加，香港有足够承受能力应付。

陈家强出席一项活动时向传媒表示，人民币进入SDR是一个很重要的里程碑，香港几年前着手进行人民币离岸中心建设时，也希望人民币在国际上更多被使用，尤其是在储备方面的使用，这会增加人民币无论在流通量、交投量、贸易结算和投资方面的需求，有助香港在人民币离岸中心各方面的业务。

他并称，人民币进入更国际化的过程不会影响港元的地位，并相信人民币进入SDR后全世界对人民币资产的需求慢慢地增加，其中有些需求会由在岸市场去满足，有些需求，尤其是交投或结算方面，会由离岸市场去满足。

“政府有信心随着产品或需求增加，我们的市场能满足它。”他说。

国际货币基金组织（IMF）执行董事会今晚将就人民币是否应被纳入SDR货币篮子做出决定，负责主持会议的IMF总裁拉加德此前表态支持。若顺利通过，人民币将于明年10月正式“入篮”。（完）