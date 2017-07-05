中国央行报告：人民币正式纳入SDR货币篮子是金融改革和开放的新起点

路透北京7月5日 - 中国央行周三发布2016年年报，以专栏形式指出，人民币加入SDR货币篮子，既是中国融入全球金融体系的重要里程碑，也是中国金融改革和开放的新起点。中国将以此为契机，进一步深化金融改革，扩大金融开放，为促进全球经济增长、维护全球金融稳定和完善全球经济治理做出积极贡献。

以下是该专栏《人民币正式纳入SDR货币篮子》的全部内容：

2015 年11月30日，国际货币基金组织(IMF)执董会决定将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。由于这是历史上第一次增加SDR篮子货币，为给SDR使用者预留充裕时间做好会计和交易的准备工作，新的SDR篮子生效时间被定为2016年10月1日。

为确保人民币顺利“入篮”，中国人民银行、国家外汇管理局与相关部门密切配合，有序推进相关准备工作。

首先，继续扩大金融市场对外开放，满足境外机构，特别是境外央行类机构进入中国金融市场进行资产配置和风险对冲操作的需求。2016 年2月，中国人民银行进一步向境外私人机构投资者开放银行间债券市场，不设投资额度限制；4月，发布《境外央行类机构进入中国银行间债券市场业务流程》和《境外央行类机构进入中国银行间外汇市场业务流程》，为境外央行类机构入市提供具体的操作指引，进一步便利境外投资者进入中国金融市场。

其次，解决SDR 定值汇率要求的技术性问题。经沟通协调，英格兰银行每天向IMF提供中午12点伦敦市场的人民币兑美元汇率，作为人民币加入SDR的定值汇率。为了使人民币在岸交易时段能够覆盖伦敦市场，2016 年1月4日起，中国将银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长7个小时，并相应延长了人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度的适用时间。

再次，进一步提高数据透明度。继正式采纳IMF数据发布特殊标准(SDDS)后，中国人民银行和国家外汇管理局2015年12月又正式参与了国际银行业统计(IBS)和协同证券投资调查(CPIS)等数据调查，缩小了与世界主要储备货币发行国在数据透明度上的差距。

2016年以来，中国人民银行在继续深化改革开放的同时，就货币政策、宏观审慎管理、资本流动等国际上普遍关注的问题加强与市场的沟通，释放清楚、明确的政策信号，有效稳定市场预期。同时，积极与国际机构就人民币资产配置的技术细节和政策法规进行沟通，增强国际投资者对投资中国金融市场的信心。在国际双边和多边场合，加强与其他经济体的政策沟通和协调，并利用G20主办国的身份，加强舆论宣传，增强各方对中国经济和改革开放前景的信心，为人民币正式加入SDR创造了良好的国际环境。

2016年10月1日，IMF发表声明宣布人民币加入SDR货币篮子正式生效，SDR货币篮子的币种和权重相应进行了调整，正式扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑五种货币，权重分别为41.73%、30.93%、10.92%、8.33%和8.09%，对应的货币数量分别为0.58252、0.38671、1.0174、11.900、0.085946。同时，SDR汇率和利率也相应进行调整，人民币汇率和3个月国债利率分别进入SDR汇率和利率的计算。

人民币正式“入篮”以来，国际社会反响积极，人民币资产全球市场吸引力明显上升。IMF、国际清算银行(BIS)、世界银行(WB) 等国际组织在按SDR 货币篮子进行资产配置时相应增加了人民币资产，这部分流入人民币资产的资金规模超过百亿美元。同时，各国央行持有的人民币资产被IMF承认为外汇储备，IMF相应地修改了外汇储备币种构成统计调查(COFER) 的统计报表，将人民币纳入统计。此外，人民币已经开始作为IMF的官方交易货币使用，可以用于向IMF缴纳份额、IMF向成员国提供贷款、成员国向IMF还款以及IMF向成员国支付利息等。

总的来说，人民币加入SDR 货币篮子，既是中国融入全球金融体系的重要里程碑，也是中国金融改革和开放的新起点。中国将以此为契机，进一步深化金融改革，扩大金融开放，为促进全球经济增长、维护全球金融稳定和完善全球经济治理做出积极贡献。(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)