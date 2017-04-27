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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 09:27 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，SDR指数再刷新低至94.17

    路透上海4月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微升0.09%至92.76；SDR篮子指数微跌至94.17，再创记录新低；BIS篮子
指数微升至93.67。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.19%，SDR篮子指数跌1.39%，BIS指数跌2.67%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间价     较上日升贬点
                                        数
 人民币                         6.8896            -51
 欧元                           7.5187             63
 日圆                           6.1977            -13
 港元                           0.8855           -6.9
 英镑                           8.8574           -203
 澳元                           5.1542            363
 新加坡元                       4.9406             -8
 林吉特                         0.6283          -38.4
 泰铢                           4.9968            -17
 韩元                           163.83             25
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报93.74，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数报93.66，微升0.11
%；RXY参考离岸人民币指数报93.9，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报93.81，微升0.07%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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